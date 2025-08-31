पवन सिंह के बाद खेसारी लाल यादव का वीडियो वायरल! फैन को गले लगाया, एक्सप्रेशन देख हैरान यूजर्स

पिछले कुछ वक्त से भोजपुरी इंडस्ट्री विवादों से घिर चुका है. पहले 'पावर स्टार' पवन सिंह अपनी को-स्टार अंजलि राघव संग छेड़छाड़ करने के मामले में फंसे थे. अब भोजपुरी स्टार खेसारी लाल यादव अपने पुराने वीडियो के कारण सुर्खियों में आ गए हैं जिसमें वो एक फीमेल फैन संग फ्लर्ट कर रहे हैं.

क्यों विवादों में फंसे खेसारी लाल यादव?

खेसारी लाल यादव एक वीडियो में अपनी दो फीमेल फैंस के साथ लाइव स्टेज पर नजर आते हैं. जिसमें वो उन दोनों संग ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं जिसे सुनकर सोशल मीडिया पर यूजर्स भड़क गए हैं. दरअसल स्टेज पर मौजूद दोनों लड़कियां आपस में बहन होती हैं. उसमें से छोटी बहन के साथ भोजपुरी स्टार कुछ बातें करते हैं.

वो वहां मौजूद फैन से अपने शब्दों में कहते हैं, 'ये बड़ी है कि छोटी है? ये छोटी है, लेकिन इसका कुछ भी छोटा नहीं है. हाईट देखो, बाल देखो, बेचारी का चेहरा भी बड़ा है.' इसके बाद खेसारी फैन से गले लगने के लिए कहते हैं जिसमें उनके मुंह से कुछ आपत्तिजनक बातें निकल जाती हैं. अंत में एक्टर लोगों की भीड़ की तरफ देखकर बोलते हैं, 'जिंदगी मिले तो खेसारी लाल यादव जैसी. जहां चाहता हूं, वहीं पकड़ लेता हूं.'

यहां देखें वीडियो:

What Khesari Lal Yadav did with this girl is more shameless or similar to what Pawan Singh did. These so called Bhojouri superstars are so cheap. #PawanSingh #khesarilalyadav pic.twitter.com/C1ugsrN5mJ — Avinash Choubey (@avinashchoubey) August 31, 2025

खेसारी ने किया फ्लर्ट, फैंस का क्या है रिएक्शन?

भोजपुरी स्टार को इस तरह फैन संग बातें करता देख सोशल मीडिया पर यूजर्स चुप नहीं बैठे हैं. वो उनकी कही हुई बातों को गलत और अश्लील बता रहे हैं. जहां कुछ लोग खेसारी की सोच पर सवाल उठा रहे हैं. वहीं कुछ लोग भोजपुरी इंडस्ट्री को गलत ठहरा रहे हैं. सोशल मीडिया पर खेसारी के ऐसे कई सारे वीडियोज भी धीरे-धीरे वायरल हो रहे हैं. अब देखना होगा कि एक्टर इस बढ़ते हुए मामले पर क्या रिएक्शन देते हैं.

बता दें कि ये पहला मौका नहीं है जब खेसारी कॉन्ट्रोवर्सी में फंसे हैं. इससे पहले उनका नाम एक्ट्रेस आकांक्षा पुरी संग भी जोड़ा गया है. दोनों के अफेयर की चर्चा एक वक्त पर काफी ज्यादा हुई थी जिसे कई लोगों ने गलत ठहराया था. उनके कई वीडियोज वायरल हुए थे जिसमें उनकी केमिस्ट्री दिखाई दी थी. ये विवाद इसलिए भी बड़ा बन गया था क्योंकि खेसारी पहले से शादीशुदा हैं. हालांकि हकीकत कुछ और थी. खेसारी और आकांक्षा सिर्फ अच्छे दोस्त थे जो साथ काम कर रहे थे.

