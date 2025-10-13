scorecardresearch
 

मांग में सिंदूर-गले में वरमाला, खेसारी की Ex-गर्लफ्रेंड ने की सीक्रेट शादी? थामा 'पति' का हाथ

भोजपुरी एक्ट्रेस काजल राघवानी लाल साड़ी में दुल्हन बनीं नजर आईं. उन्होंने मांग में सिंदूर, गले में वरमाला और मंगलसूत्र पहने एक फोटो शेयर की और लिखा कि प्रेम विवाह, लो जी शादी का खर्च बच गया. ये देख यूजर्स कन्फ्यूज हो गए कि क्या सच में काजल ने 35 की उम्र में सीक्रेट वेडिंग कर ली.

काजल राघवानी ने कर ली शादी? (Photo: Instagram @kajalraghwani)
क्या सच में भोजपुरी इंडस्ट्री की फेमस एक्ट्रेस काजल राघवानी ने सीक्रेटली शादी कर ली है? तस्वीर तो कुछ ऐसा ही कह रही है. काजल ने एक फोटो पोस्ट की जहां वो दुल्हन बनीं नजर आईं. साथ ही सूटकेस लिए वो एक शख्स का हाथ थामे खड़ी दिखीं. अब इसका सच क्या है वो हम आपको बताते हैं. 

काजल ने कर ली शादी?

मशहूर भोजपुरी एक्ट्रेस काजल राघवानी ने शादी कर ली है, ऐसा माना जा रहा है. क्योंकि उन्होंने तस्वीर ही ऐसी पोस्ट की है, जिससे एक पल तो लोगों को लगा कि वो गुपचुप शादी कर चुकी हैं. लेकिन ऐसा नहीं है. 

फोटो में काजल लाल साड़ी और चुनरी में सजीं दुल्हन बनीं दिख रही हैं. उनकी मांग में सिंदूर है, गले में वरमाला और मंगलसूत्र है. हालांकि काजल के साथ जो उनका हाथ थामे, पति बने शख्स खड़े हैं वो कोई और नहीं बल्कि अरविंद अकेला कल्लू हैं, जो कि भोजपुरी सिनेमा के जाने माने एक्टर और सिंगर हैं. वो भी वरमाला पहने दिख रहे हैं, साथ ही एक सूटकेस भी लिया हुआ है. 

दरअसल, ये तस्वीर काजल और अरविंद की आने वाली फिल्म प्रेम विवाह का है. दोनों फिल्म में प्यार करके शादी करते हैं और अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं. तस्वीर पोस्ट कर काजल ने कैप्शन में लिखा है- प्रेम विवाह, लो जी शादी का खर्च बचाने में सफल रहे. जल्द आ रहा है. 

Advertisement

खेसारी संग था अफेयर

काजल का लुक तो फैंस को खूब पसंद आ रहा है. यूजर्स कह रहे हैं कि अब जल्दी से सही में शादी करके दुल्हन बन जाइये. बता दें, काजल 35 साल की हैं और सिंगल हैं. उनके अफेयर की भोजपुरी सुपरस्टार खेसारी लाल यादव संग खूब चर्चा रही है. एक्ट्रेस खुद बता चुकी हैं कि वो ये जानते हुए कि खेसारी शादीशुदा हैं, उनके साथ रिलेशन में रही हैं. दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे. उनका रिश्ता 5 साल तक चला, इसके बाद खटास आई और दोनों अलग हो गए. 

हालांकि अब काजल खेसारी पर उनका इस्तेमाल करने के आरोप लगाती हैं. उनका कहना था कि- मेरे रहते हुए भी कई लड़कियों से उनके संबंध हैं. मैंने उस वक्त नहीं माना. मैंने प्रूफ मांगा. अंत में एक प्रूफ आया तो मैंने खेसारी से बात की. उनके पास कोई जवाब नहीं था. बहुत बहस हुई थी. एक सवाल के जवाब में उन्होंने हामी भरी कि उन्होंने आपत्तिजनक वीडियो-तस्वीरें उनके (खेसारी) मोबाइल में देख लिया था. इसी वजह से मैंने उनको उस वक्त उनको छोड़ा था. 

