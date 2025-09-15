scorecardresearch
 

फौजी बने खेसारी लाल यादव, रोकेंगे दुश्मनों के 'अवैध' काम, ट्रेलर देख क्रेजी हुए फैंस

भोजपुरी सिनेमा के सुपर स्टार खेसारी लाल यादव की मच-अवेटेड फिल्म अवैध का ट्रेलर जारी हो गया है. ये फैंस को क्रेजी कर रहा है, फौजी की भूमिका में नजर आ रहे है खेसारी का ना सिर्फ लुक दमदार है, बल्कि उनकी एक्टिंग भी फैंस का दिल जीत रही है. सभी इसे सिनेमाघरों में देखने को बेकरार हैं.

खेसारी की अवैध का फैंस के बीच क्रेज (Photo: Screengrab)
भोजपुरी सुपरस्टार खेसारीलाल यादव अपनी नई फिल्म 'अवैध' के साथ फिर से बड़े पर्दे पर धमाका करने वाले हैं. इस मच-अवेटेड फिल्म का ट्रेलर रिलीज होते ही दर्शकों के बीच चर्चा शुरू हो गई है. फैंस इसे खूब पसंद कर रहे हैं. फिल्म में उनके अपोजिट अपर्णा मलिक हैं. “अवैध” की कहानी सत्ता, संघर्ष और भ्रष्ट व्यवस्था की मुश्किलों पर आधारित है.

फैंस के बीच छाया 'अवैध' का ट्रेलर

ट्रेलर में खेसारीलाल यादव एक दमदार किरदार में दिख रहे हैं, जो भ्रष्ट सिस्टम और सत्ता के खेल से लड़ता है. उनके संवाद और एक्शन दृश्यों ने दर्शकों पर गहरा असर डाला है. खेसारीलाल यादव ने कहा कि ये फिल्म उनके लिए खास है क्योंकि ये मनोरंजन के साथ-साथ समाज को एक मजबूत संदेश भी देती है. उन्होंने उम्मीद जताई कि दर्शक इस फिल्म को खुले दिल से अपनाएंगे.

अपर्णा मलिक ने भी अपनी भूमिका के लिए खासतौर पर तैयारी की है और उम्मीद जताई है कि उनका किरदार दर्शकों को पसंद आएगा. फिल्म में यामिनी सिंह, समर्थ चतुर्वेदी, केके गोस्वामी, पदम सिंह, देव सिंह, और कई अन्य कलाकार भी महत्वपूर्ण भूमिका में हैं. यामिनी सिंह ने पुलिस ऑफिसर की भूमिका निभाई है, जो अपने तेज-तर्रार तेवर दिखाती दिखीं. उनका कैरेक्टर बेहद दमदार लगा. 

यहां देखें ट्रेलर...

अपने चहेते स्टार को देखने को बेकरार फैंस

ये फिल्म 26 सितंबर को यूपी, बिहार, झारखंड के सिनेमाघरों में रिलीज होगी. राजघराना फिल्म्स भोजपुरी के यूट्यूब चैनल पर इसका ऑफिशियल ट्रेलर जारी किया गया, जिसे रिलीज के कुछ ही घंटे में लाखों व्यूज मिले. 'अवैध' सिर्फ एक एक्शन फिल्म नहीं है, बल्कि ये उन सामाजिक मुद्दों को सामने लाने का दावा करती है जो अक्सर अनदेखे रह जाते हैं. ट्रेलर में दिखाए दर्दभरे गाने की झलक ही फैंस को बेताब कर रही है. भोजपुरी सिनेमा के चाहने वाले इंतजार में हैं कि कब वो इन गानों को सुन सकेंगे, 

फिल्म के प्रोड्यूसर आदित्य कुमार झा और को-प्रोड्यूसर शाम्भवी झा हैं. डायरेक्शन नीरज रणधीर ने किया है, जबकि कहानी और स्क्रीनप्ले प्रवीण चंद्रा ने लिखी है. डायलॉग्स प्रवीण चंद्रा और अभिषेक चौहान ने लिखा है.

बता दें, खेसारी इससे पहले डंस फिल्म में नजर आए थे. ये फरवरी 2025 में रिलीज हुई थी. वहीं इससे पहले उनकी रंग दे बसंती, और प्यार के बंधन रिलीज हुई थी. सभी ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छी कमाई की थी. खेसारी बॉलीवुड की ओर भी रुख कर चुके हैं, हाल ही में उन्होंने 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' फिल्म के लिए 'पनवाड़ी' गाना भी गाया है.

