भोजपुरी इंडस्ट्री से परेशान अर्शी खान, बोलीं- टचिंग-टचिंग होता है वहां, झांसे में मत आना

बिग बॉस फेम अर्शी खान ने भोजपुरी इंडस्ट्री में भी काम किया है. उन्होंने खेसारी लाल यादव के साथ एक फिल्म 'अंदाज' की थी. लेकिन एक्ट्रेस का एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा. उन्होंने बताया कि वहां छोटी-छोटी बातों का बवाल बनाया जाता है. उन्हें उन्हीं की फिल्म के पोस्टर से गायब कर दिया गया था. इसका उन्हें सबसे ज्यादा बुरा लगा था.

मेल एक्टर्स से सावधान रहें

अर्शी ने अपना एक्सपीरियंस बताते हुए कहा कि- ऐसा नहीं है कि मैं खेसारी के या किसी और बड़े एक्टर के खिलाफ बोल रही हूं. मैं किसी को बदनाम नहीं करना चाहती लेकिन वहां का माहौल बहुत खराब है. लड़कियों को बहुत सतर्क रहकर काम करना चाहिए. कोई कहे कि मेरे साथ आओ मैं तुमको फिल्मों में काम दूंगा. तो अपनी समझ का इस्तेमाल करो. बहुत टचिंग-टचिंग होता है. किसी के झांसे में मत आ जाओ.

फिल्म के पोस्टर से किया बेदखल

हिंदी रश से अर्शी खान ने कहा- मैंने हिंदी मूवीज भी की हैं, लेकिन मैंने ऐसे इशूज कभी नहीं देखे जो वहां पर हुए. जैसे खाने-पीने, मेकअप आर्टिस्ट पर इशू हो जाए... भोजपुरी इंडस्ट्री में बहुत हैं. आप यकीन नहीं मानिए वहां पर मुझे चिकन खाने तक के लिए मना कर दिया गया था. मुझे दिन में एक बार चिकन चाहिए, तो वहां पर ये हो गया था कि चिकन तो मेरे लिए आना चाहिए, इन लोगों के लिए क्यों आ रहा है.

'अब मैं नाम तो नहीं लूंगी किसने ये सब किया है, लेकिन ये सब बड़ी गंदी चीजें हैं. अपने आप को बड़ा दिखाना, जैसे हम राजा-रानी तुम नौकर. वहां बहुत सारी चीजें थी. मैंने 2016 में जब एक आइटम सॉन्ग किया था तो वहां मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था. लेकिन फिल्म का उतना ही खराब था. इसकी शूटिंग बनारस में हुई थी.'

मेल एक्टर्स का बोलबाला

अर्शी ने साथ ही बताया कि,''भोजपुरी इंडस्ट्री में मेल डॉमिनेटिंग फैक्टर भी बहुत ज्यादा है. वहां पर तो ऐसा है कि मेरा कैरेक्टर तुमसे ज्यादा होना चाहिए. मेरा सारा काम होना चाहिए, तुम क्यों दिखोगे. आप सोचिए मैं उस फिल्म की मेन लीड थी और मेरा ही पोस्टर पर से चेहरा हटा दिया.''

पोस्टर से हटाए जाने के बाद अर्शी ने प्रोड्यूसर से बात की और नाराजगी जाहिर की थी. उन्होंने कहा कि- मुझे इतना हंसी आई कि मतलब ये क्या था. मेरा खेसारी से ऐसा कुछ बुरा नहीं है, वो मेरा दोस्त है, उसके कहने पर मैंने फिल्म की थी. लेकिन उस फिल्म में मैं लीड हूं, मेरे सीन हैं, मेरे ही सारे गाने हैं. और मैं ही पोस्टर से गायब हूं. कहीं कहीं हूं लेकिन छोटा-सा, मेन लीड हीरोइन को साइड कर दिया. तो फिर मैंने कुछ भी नहीं कहा. प्रोड्यूसर से बात की तो वो बोले कि एडिटर की गलती से हो गया.

