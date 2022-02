What is Koko: क्या है कोको? यूपी के चुनाव में क्यों हो रही है चर्चा, राकेश टिकैत ने किया था इस्तेमाल

What is Koko: उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव (UP Elections) हो रहे हैं. पहले चरण के मतदान के बाद से ही यूपी में कोको शब्द चर्चा में है. पश्चिमी यूपी और उससे सटे इलाकों के लिए यह शब्द भले ही जाना-पहचाना था, लेकिन भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने चुनाव के दौरान जब इस शब्द का इस्तेमाल बीजेपी पर तंज कसने के लिए किया तो इसपर चर्चा शुरू हो गई.

राकेश टिकैत जब पहले चरण के दौरान वोट करने पहुंचे थे वो वहां मतदान के बाद मीडिया ने उनसे बात की. उस दौरान टिकैत ने कहा था कि उन्होंने तो अपने मत का इस्तेमाल किया, लेकिन यहां बीजेपी वालों की बहुत सी वोटों को कोको ले जाती देखी गई है. इसपर आसपास के लोग ठहाके लगाकर हंसने लगी. इसके बाद से कोको सोशल मीडिया पर चर्चा में आ गया.

सोशल मीडिया पर कोको का मतलब पूछा जाने लगा. वहीं जिन लोगों को इसका मतलब पता था, उन्होंने मजे लेने शुरू कर दिए. यहां तक कि RLD नेता जयंत चौधरी ने भी इसपर ट्वीट किया. उन्होंने लिखा कि लोग डिक्शनरी में कोको का मतलब ढूंढ रहे हैं.

कोको का मतलब क्या है?

कोको असल में बाज पक्षी की एक छोटी नस्ल होती है. पश्चिमी यूपी में बच्चों को बहलाने, फुसलाने के लिए इसका जिक्र किया जाता है. जैसे मान लीजिए आप किसी बच्चे के साथ बैठकर खेल रहे हैं. खेल-खेल में वह आपके पास कोई ऐसी चीज देख लेता है जो उसे चाहिए लेकिन आप उसे वह किसी भी वजह से नहीं देना चाहते. ऐसे में आप आसमान की तरफ इशारा करके कहिए कि देखो चीज को कोको ले गई. इसपर बच्चा आसमान की तरफ देखेगा. इतनी देर में आप बच्चे से आंख बचाकर उस चीज को जहां मर्जी छिपा लीजिए.