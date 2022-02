बिजनौर नहीं पहुंच पाए PM मोदी, लैंड किया योगी का हेलिकॉप्टर, जयंत का तंज- 'BJP का मौसम खराब है'

उत्तर प्रदेश के बिजनौर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुनावी रैली अचानक रद्द हो गई. इसके बाद पीएम मोदी ने भीड़ को वर्चुअली संबोधित किया. पीएम मोदी की रैली अचानक रद्द किए जाने के पीछे मौसम वजह बताई जा रही है. इसे लेकर जयंत चौधरी हमलावर हैं और उन्होंने कहा, 'बिजनौर में धूप खिल रही है, लेकिन भाजपा का मौसम ख़राब है!'

दरअसल, कोरोना की रफ्तार थमी तो चुनाव आयोग ने रैली करने की इजाजत भी दे दी. इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के धुआंधार प्रचार का कार्यक्रम तय हो गया. इसी कार्यक्रम के तहत पीएम मोदी को आज बिजनौर शहर में एक चुनावी रैली को संबोधित करना था. सारी तैयारियां कर ली गई थी और लोग जुटने भी लगे थे.

अपने हेलिकॉप्टर से पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी अपने हेलिकॉप्टर से पहुंच गए थे, तभी अचानक खबर आई कि पीएम मोदी का हेलिकॉप्टर खराब मौसम की वजह से उड़ नहीं पाया. इसके बाद पीएम मोदी ने वर्चुअली तौर पर चुनावी रैली को संबोधित किया और समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा.

Jan Chaupal with the people of Uttar Pradesh. https://t.co/dMYltWAbFp