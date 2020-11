LIVE: रहेंगे शिवराज या जाएगा राज? MP उपचुनाव में 28 सीटों पर मतदान जारी

आने-वाले दिनों में एमपी में शिवराज का राज बना रहेगा या कमलनाथ को मध्य प्रदेश की कुर्सी मिलेगी, इसका फैसला राज्य के 28 विधानसभा सीटों के मतदाता कर रहे हैं. हल्की हल्की ठंढ होने के बावजूद एमपी में सुबह से ही मतदाताओं की कतार देखने को मिल रही है.

मतदान केंद्रों पर कोरोना प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन किया जा रहा है. इसके अलावा सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं.

MP BY POLL LIVE UPDATES:

डबरा सीट से बीजेपी की प्रत्याशी इमरती देवी ने बूथ नंबर 219 पर अपना वोट डाला है. चुनाव प्रचार के दौरान इमरती देवी का नाम चर्चा में रहा.

Gwalior: BJP candidate for the Dabra by-poll, Imarti Devi cast her vote at booth number 219#MadhyaPradesh pic.twitter.com/S2VUUZp8Jh