Himachal Election 2022: 68 सीटों के लिए सुबह 8 बजे से शुरू होगी वोटिंग, 412 प्रत्याशी आजमा रहे किस्मत

चुनाव आयोग ने इस बार वोटिंग को लेकर खास तैयारियां की हैं और वोटिंग प्रतिशत बढ़ाने पर जोर दिया है. राज्य में 2017 के विधानसभा चुनावों में 75.57 प्रतिशत मतदान हुआ था. ये 2012 के विधानसभा चुनावों में 73.5 प्रतिशत मतदान से ज्यादा था. हिमाचल प्रदेश में 80 साल से ज्यादा उम्र के 1,21,409 मतदाता हैं. चुनाव आयोग ने तीन सहायक मतदान केंद्र भी बनाए हैं. कुल 7,884 मतदान केंद्रों पर वोटिंग होगी. इनमें से 789 बूथ संवेदनशील और 397 संवेदनशील हैं.

Himachal Pradesh election: Over 55 lakh voters to decide fate of 412 candidates for 68 seats tomorrow



