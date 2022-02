Goa Election 2022: TMC नेता बाबुल सुप्रियो का दावा, चुनाव प्रचार के दौरान मुझ पर हुआ हमला

GOA Election: गोवा में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार करने पहुंचे TMC नेता बाबुल सुप्रियो ने कहा कि उन पर प्रचार करने के दौरान हमला हुआ. उन्होंने कहा कि गोवा में एक स्थानीय पार्टी के गुंडे ने उन पर हमला किया. लेकिन वह बाल-बाल बच गए. इसके साथ ही बाबुल सुप्रियो ने नाम लिए बिना कहा कि जिसने उन पर हमला किया, वह दो राष्ट्रीय पार्टियों के गठबंधन के साथ चुनाव लड़ रहे हैं.

बता दें कि बाबुल सुप्रियो ने कहा कि दुर्भावनापूर्ण जनविरोधी इरादों के साथ मुझ पर हमला किया गया. लेकिन मैं और मेरा PSO उनके आक्रामक प्रयासों से बचते रहे. बता दें कि गोवा की 40 विधायकों वाली विधानसभा के लिए 14 फरवरी को मतदान होना है. जबकि 10 मार्च को नतीजे आएंगे.

Got attacked by a sharp chopper/cleaver by a goon from a local party in Goa who are fighting the elections here with blessings from both the two national parties @INCIndia @BJP4India with malafide anti-people intentions• Both me & my PSO evades his aggressive attempt to injure

Me alone was enough to neutralise him•Though police arrived, we didnt file any FIR (that wud be futile) & the crook ran away with his lesson learnt that @AITCofficial is not here to take intimidation or threats lying down•Asking people to vote for us is our right @abhishekaitc