राहुल गांधी ने वेलसाओ में मछुआरों से की मुलाकात, कहा- गोवा को कोल हब नहीं बनने देंगे

गोवा में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं. इस बीच कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी गोवा के दौरे पर हैं. आज (शनिवार) वेलसाओ में राहुल ने मछुआरा समुदाय के लोगों से बातचीत की.

राहुल ने कहा कि मैं सुनना चाहता हूं कि आपके दिल में क्या है. हम आपके हितों की रक्षा करने चाहते हैं. अगर आपको फायदा नहीं है तो हम नहीं चाहते कि गोवा कोल हब बने. राहुल ने कहा कि सरकार और बड़े मछुआरों के बीच आपको निचोड़ा जा रहा है.

उन्होंने कहा कि गोवा में सबसे महत्वपूर्ण चीज पर्यावरण है और जिसे हर कीमत पर बचाना जरूरी है, इसलिए स्पष्ट है कि हम गोवा को प्रदूषित स्थान नहीं बनने देंगे. कोल हब से पर्यावरण की समस्या गंभीर हो जाएगी.

