बिहार में 6 और 11 नवंबर को वोटिंग... 14 को आएंगे विधानसभा चुनाव के नतीजे

बिहार में दो चरणों में चुनाव होने जा रहे हैं. EC ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि पहले चरण का मतदान 6 नवंबर को होगा जिसमें कि 121 विधानसभा सीटों पर वोट डाले जाएंगे. वहीं दूसरे चरण की वोटिंग 11 नवंबर को 122 सीटों पर होगी. इसके बाद 14 नवंबर को चुनाव के नतीजे घोषित किए जाएंगे.  

बिहार में दो चरणों में होंगे चुनाव. (File Photo)
बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की तारीखों का ऐलान हो गया है. मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुनाव कार्यक्रम की पूरी जानकारी दी. आयोग के मुताबिक, इस बार बिहार में चुनाव दो चरणों में कराए जाएंगे ताकि सुरक्षा और पारदर्शिता दोनों सुनिश्चित की जा सकें. पहले चरण का मतदान 6 नवंबर को होगा जिसमें कि 121 विधानसभा सीटों पर वोट डाले जाएंगे. वहीं दूसरे चरण की वोटिंग 11 नवंबर को 122 सीटों पर होगी. इसके बाद 14 नवंबर को चुनाव के नतीजे घोषित किए जाएंगे.  

चुनाव आयोग ने बताया कि इस बार का चुनाव पूरी तरह टेक्नोलॉजी आधारित होगा. बिहार चुनाव से ही आयोग का नया डिजिटल प्लेटफॉर्म ECI Net सिंगल विंडो ऐप लॉन्च किया जा रहा है, जिसे मदर ऑफ ऑल इलेक्शन ऐप्स कहा गया है. इस ऐप के जरिए निर्वाचन प्रक्रिया की रियल-टाइम मॉनिटरिंग, डेटा मैनेजमेंट और कर्मचारियों का समन्वय एक ही प्लेटफॉर्म से किया जाएगा.

14 लाख फर्स्ट टाइम वोटर्स

आयोग ने बताया कि बिहार में कुल 7.43 करोड़ मतदाता हैं, जिनमें 3.92 करोड़ पुरुष, 3.50 करोड़ महिलाएं और 1,725 ट्रांसजेंडर वोटर शामिल हैं. राज्य में 90,712 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें से 76,801 ग्रामीण और 13,911 शहरी क्षेत्रों में हैं. सभी मतदान केंद्रों पर 100% वेबकास्टिंग की सुविधा होगी.

आंकड़ों के अनुसार 1.63 लाख सर्विस वोटर्स, 1.63 करोड़ युवा मतदाता (20-29 वर्ष) और करीब 14.01 लाख प्रथम बार वोट देने वाले (18-19 वर्ष) मतदाता शामिल हैं. ये सभी आंकड़े 30 सितंबर 2025 तक के हैं.

App के जरिए BLO से संपर्क कर सकते हैं वोटर्स

इसके अलावा आयोग ने बताया कि मतदाता अपने BLO से संपर्क करने या किसी भी मतदान संबंधी जानकारी के लिए 1950 वोटर हेल्पलाइन पर कॉल कर सकते हैं. साथ ही, ECINet ऐप के जरिए भी सीधा संपर्क और शिकायत दर्ज कराना अब आसान होगा.

मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि आयोग का लक्ष्य है कि इस बार का बिहार चुनाव फ्री, फेयर और फुली डिजिटल हो — यानी ऐसा चुनाव जो पारदर्शिता और तकनीक दोनों के लिहाज से देश के लिए एक नया मानक तय करे.

