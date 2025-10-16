'नीतीश की अंतिम मुहर लगी, तब फाइनल हुई सीट शेयरिंग...', पंचायत आजतक बिहार के मंच पर बोले JDU नेता संजय झा

बिहार में चुनाव हैं और राजधानी पटना में पंचायत आजतक का मंच सज गया है. गुरुवार को '25 से 30... फिर से नीतीश!' कार्यक्रम में जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने शिरकत की और चुनाव को लेकर जेडीयू की रणनीति पर चर्चा की. संजय झा ने दावा किया कि बिहार में एक बार फिर नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनेगी.

उन्होंने कहा, एनडीए के साथ हमारा कॉओर्डिनेशन लंबा रहा है. एक समय नीतीश और सुशील जी की जोड़ी ने बिहार में सत्ता परिवर्तन किया था. हमने एक साथ काम किया है. नीतीश जी को बीजेपी के साथ काम करने में दिक्कत नहीं होती है. उनका बीजेपी में वाजपेयी जी से लेकर अन्य नेताओं के साथ काम करने का अनुभव है और वो याद भी करते हैं.

सीट बंटवारे का फॉर्मूले पर संजय झा का कहना था कि नए अलायंस के साथ समन्वय बनाकर चलना होता है. पहले भी एक साथ चुनाव लड़ा और पुराने आंकड़े देखे. उसके बाद सभी के बीच बातचीत हुई. लेकिन जब फाइनल बातचीत हुई, तब मैं दिल्ली में था. मैंने सीएम नीतीश कुमार से बात की और उनसे चर्चा के बाद ही सीट शेयरिंग फॉर्मूले पर मुहर लगी. जेडीयू डेमोक्रेटिक पार्टी है.

संजय झा ने उन खबरों को सिरे से खारिज किया, जिसमें कहा जा रहा था कि सीएम नीतीश ने सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर नाराजगी जताई है. झा ने कहा कि नीतीश जी से बात करके ही टिकट बंटवारे पर मुहर लगी थी. उससे पहले बिहार में भी एक राउंड की चर्चा हो गई थी.

उन्होंने कहा, टिकट बंटवारे में किसी तरह का कन्फ्यूजन नहीं है. हमने अंतिम चुनाव 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ा और उसी के आंकड़े देखे गए. हमारा कोई झगड़ा नहीं है.

142 से 101 सीटों पर चुनाव लड़ने के सवाल पर संजय झा ने पुराने आंकड़े बताए और नतीजे के आधार पर सीट संख्या बदलने की बात स्वीकार की. तारापुर सीट पर कहा कि हमसे एक सीट मांगी गई. चूंकि वहां से सम्राट चौधरी को चुनाव लड़ना था, इसलिए सीएम नीतीश ने कहा कि वो हमारे डिप्टी सीएम हैं. वो वहां से चुनाव लड़ें.

चिराग को लेकर कहा कि हमारे बीच कोई मतभेद नहीं हैं. अगर 2020 में प्रॉब्लम थी तो 2024 में हमने एक साथ लड़ा और एक-दूसरे का चुनाव प्रचार किया. आज से नीतीश कुमार चुनाव प्रचार करने निकल रहे हैं. लेकिन विपक्ष अब तक सीट शेयरिंग नहीं कर पाया है. महागठबंधन का बिहार से कोई लेना-देना नहीं है. रात में सिंबल बंट रहे और फिर वापस छीन लिए जा रहे.

चिराग पासवान के सीएम बनने के सवाल पर कहा कि ये बात किसी ने नहीं कही है. ऐसा नहीं लगता है. ये चुनाव हम नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ रहे हैं. 2030 की बात नहीं कह सकता हूं. आज की बात कर सकता हूं कि नीतीश कुमार बिहार के फिर से सीएम बनेंगे.

उन्होंने कहा कि बिहार में हमें जबरदस्त जीत मिलेगी. बिहार में पूर्णिया एयरपोर्ट से लेकर मखाना बोर्ड तक की सौगात मिली है. बजट में हमारे के लिए कई परियोजनाओं की सौगात मिली है.

