scorecardresearch
 

Feedback

Katihar Chunav Result: कटिहार में कांटे की जंग, तारकिशोर बनाम सौरभ, क्या बीजेपी बचा पाएगी गढ़?

Katihar Sadar Seat Result: अब से थोड़ी देर बाद बिहार के सभी 243 सीटों पर चुनाव के नतीजे आने शुरू हो जाएंगे और परिणामों को लेकर कटिहार सदर सीट सुर्खियों में है. यहां पिछले चार बार से बीजेपी का दबदबा रहा है. इस बार पूर्व उपमुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद के सामने वीआईपी के सौरभ अग्रवाल सहित कई नए चेहरे मैदान में हैं, जिससे मुकाबला बेहद दिलचस्प हो गया है. कटिहार का परिणाम यह तय करेगा कि क्या बीजेपी सीमांचल में अपना पारंपरिक गढ़ बचा पाएगी या मतदाता बदलाव का संदेश देंगे.

Advertisement
X
तारकिशोर और सौरभ अग्रवाल के बीच कड़ा मुकाबला (Photo: ITG)
तारकिशोर और सौरभ अग्रवाल के बीच कड़ा मुकाबला (Photo: ITG)

Katihar Election Result Live: बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे आज सामने आने वाले हैं और इसके लिए वोटों की गिनती कुछ ही देर में शुरू हो जाएगी. इस बीच कटिहार सदर विधानसभा सीट भी राज्य की सबसे अधिक चर्चित सीटों में शामिल है. यह सीट पिछले चार चुनावों से बीजेपी का मजबूत गढ़ रही है और लगातार चार बार विधायक रह चुके पूर्व उपमुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद फिर से चुनाव मैदान में हैं.

क्या जीत का पंच लगा पाएंगे बीजेपी के तारकिशोर प्रसाद

कटिहार में इस बार मुकाबला बेहद दिलचस्प और कांटेदार है. तारकिशोर प्रसाद के सामने महागठबंधन की सहयोगी वीआईपी के सौरभ अग्रवाल मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं. उधर आम आदमी पार्टी से राजेश गुरनानी, और जन सुराज की ओर से गाजी शरीक मैदान में हैं, जिससे मुकाबला और भी पेचीदा हो गया है. इस बार वोटों की बिखराव की संभावना बढ़ गई है.

सम्बंधित ख़बरें

आज होगा बिहार के भविष्य का फैसला
LIVE: तेजस्वी बनाम नीतीश फाइट टाइट, बिहार के वोटर किस पर दिखाएंगे भरोसा, आज फैसला 
Khesari Lal Yadav bihar election
बिहार विधानसभा चुनाव में आज होगा इन स्टार्स की किस्मत का फैसला, जमकर किया था प्रचार 
Tejashwi Yadav Bihar election meeting
'जैसे 2020 में गड़बड़ी की गई, वैसा इस बार नहीं होने देंगे', नतीजों से पहले बोले तेजस्वी यादव 
'अगर काउंटिंग रुकी तो...', बिहार में नतीजों से पहले सियासी बवाल 
बिहार विधानसभा चुनाव के लिए वोटों की गिनती होगी. (Photo: Reuters)
फिर नीतीशे कुमार या तेजस्वी इस बार... बिहार में काउंटिंग का काउंटडाउन शुरू 

साल 2020 के चुनाव में कटिहार सदर सीट पर बीजेपी ने शानदार जीत दर्ज की थी. उस वक्त तारकिशोर प्रसाद ने आरजेडी के राम प्रकाश महतो को 8 हजार से अधिक वोटों से हराया था लेकिन बदलते राजनीतिक समीकरणों, नए चेहरों और एनडीए के अंदरूनी खींचतान की वजह से इस बार लड़ाई पहले से कहीं अधिक रोमांचक और अनिश्चित हो गई है.

Advertisement

बिहार चुनाव की विस्तृत कवरेज के लिए यहां क्लिक करें

बिहार विधानसभा की हर सीट का हर पहलू, हर विवरण यहां पढ़ें


 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement