Katihar Chunav Result: कटिहार में कांटे की जंग, तारकिशोर बनाम सौरभ, क्या बीजेपी बचा पाएगी गढ़?

Katihar Election Result Live: बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे आज सामने आने वाले हैं और इसके लिए वोटों की गिनती कुछ ही देर में शुरू हो जाएगी. इस बीच कटिहार सदर विधानसभा सीट भी राज्य की सबसे अधिक चर्चित सीटों में शामिल है. यह सीट पिछले चार चुनावों से बीजेपी का मजबूत गढ़ रही है और लगातार चार बार विधायक रह चुके पूर्व उपमुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद फिर से चुनाव मैदान में हैं.

कटिहार में इस बार मुकाबला बेहद दिलचस्प और कांटेदार है. तारकिशोर प्रसाद के सामने महागठबंधन की सहयोगी वीआईपी के सौरभ अग्रवाल मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं. उधर आम आदमी पार्टी से राजेश गुरनानी, और जन सुराज की ओर से गाजी शरीक मैदान में हैं, जिससे मुकाबला और भी पेचीदा हो गया है. इस बार वोटों की बिखराव की संभावना बढ़ गई है.

साल 2020 के चुनाव में कटिहार सदर सीट पर बीजेपी ने शानदार जीत दर्ज की थी. उस वक्त तारकिशोर प्रसाद ने आरजेडी के राम प्रकाश महतो को 8 हजार से अधिक वोटों से हराया था लेकिन बदलते राजनीतिक समीकरणों, नए चेहरों और एनडीए के अंदरूनी खींचतान की वजह से इस बार लड़ाई पहले से कहीं अधिक रोमांचक और अनिश्चित हो गई है.

