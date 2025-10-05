'जंगलराज अब नहीं लौटेगा, राहुल गांधी नेपो बॉय', गिरिराज सिंह का तेजस्वी, राहुल पर तंज

बिहार में विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले राजनीतिक पार्टियों के हमले एक दूसरे पर तेज हो गए हैं. केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने शनिवार को पटना में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर निशाना साधा. केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव चाहे जितनी आत्म-प्रशंसा कर लें, बिहार में जंगलराज वापस नहीं आने वाला हैं.

अब जंगलराज नहीं लौटेगा: गिरिराज सिंह

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बिहार में सुशासन और विकास की राजनीति मजबूत हुई है, जिसे जनता खुलकर समर्थन दे रही है. गिरिराज सिंह ने कहा, 'लालू यादव और तेजस्वी यादव अपनी तारीफों के पुल बांध सकते हैं, लेकिन बिहार की जनता अब बहुत समझदार हो चुकी है, जो दौर कभी भय और भ्रष्टाचार का था, वह अब इतिहास बन चुका है. जनता अब विकास चाहती है, न कि जाति और परिवार की राजनीति.'

राहुल गांधी पर तंज कसते हुए गिरिराज सिंह ने कहा कि कांग्रेस के पास अब कोई नया चेहरा नहीं है, राहुल गांधी एक 'नेपो बॉय' हैं. उन्हें लगता है कि सिर्फ वंशवाद के बल पर लोग उनका अनुसरण करेंगे, लेकिन समय बदल चुका है. देश की जनता अब काम देखकर वोट देती है, न कि खानदान देखकर.'

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि विपक्षी गठबंधन सिर्फ सत्ता की राजनीति में उलझा है, लेकिन जनता उन्हें जवाब देने को तैयार है. उन्होंने दावा किया कि विधानसभा चुनाव में बिहार से एनडीए सभी सीटें जीतकर प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व को और मजबूत करेगा.

तेजस्वी को पहले अपने घर की स्थिति सुधारनी चाहिए: गिरिराज

बिहार की राजनीति में तेजस्वी यादव के बढ़ते बयानों पर गिरिराज सिंह ने कहा कि विपक्ष को पहले अपने घर की स्थिति सुधारनी चाहिए. उन्होंने यह भी कहा कि भाजपा का लक्ष्य 'भयमुक्त, भ्रष्टाचारमुक्त और आत्मनिर्भर बिहार' बनाना है.



