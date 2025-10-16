scorecardresearch
 

सहारसा में गरजे योगी आदित्यनाथ, कहा- कांग्रेस को विकास नहीं, बुर्का चाहिए

बिहार के सहारसा में योगी आदित्यनाथ ने एक जनसभा को संबोधित किया. उन्होंने कांग्रेस और विपक्षी गठबंधन पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि 'कांग्रेस को विकास नहीं, बुर्का चाहिए.'

बिहार में चुनावी सभा को संबोधित करते उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री. (Photo: PTI)
बिहार में चुनावी सभा को संबोधित करते उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री. (Photo: PTI)

बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं. सभी दल जमकर चुनावी सभाएं कर रहे हैं. ऐसे में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज सहारसा में जनसभा को संबोधित किया. उन्होंने कांग्रेस और विपक्षी गठबंधन पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि 'कांग्रेस को विकास नहीं, बुर्का चाहिए.' योगी ने आरोप लगाया कि विपक्ष लोकतंत्र को कमजोर करने की साजिश में लगा है और फर्जी वोटिंग कराने की तैयारी कर रहा है.

योगी ने कहा, 'ये लोग चेहरा नहीं दिखाएंगे, फर्जी वोट डलवाएंगे. इनकी साजिश को पूरा नहीं होने देना है.' उन्होंने जनता से अपील की कि बिहार को विकास की राह पर बनाए रखने के लिए एनडीए को फिर मौका दें.

जनसभा में योगी ने मोदी सरकार की योजनाओं और ‘डबल इंजन सरकार’ की उपलब्धियों का भी जिक्र किया. 
 

