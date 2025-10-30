'भाजपा-जेडीयू की सरकार सिर्फ पोस्टर बदलती है, हालत नहीं', संजय सिंह ने बोला हमला

बिहार विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी की एंट्री ने नया मोड़ ला दिया है. पटना पहुंचे AAP नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने गुरुवार को भाजपा-जेडीयू सरकार पर तीखा हमला बोला. उन्होंने कहा कि अब बिहार की जनता को झूठी पार्टियों के झूठ से सावधान रहना होगा.

संजय सिंह ने आरोप लगाया कि भाजपा-जेडीयू की जोड़ी ने बीस सालों से बिहार को ठगा है. गरीबों से लेकर नौजवानों तक को सिर्फ वादे दिए, लेकिन हकीकत में कुछ नहीं किया.

उन्होंने कहा, 'छठी मैया ने खुद भाजपा का झूठ उजागर कर दिया है. दिल्ली में यमुना किनारे नकली घाट बनाकर यूपी-बिहार के लोगों की आस्था का मजाक उड़ाया गया. जो लोग छठ जैसे पवित्र पर्व पर भी नाटक करते हैं, उनसे जनता अब सवाल पूछेगी.'

'बीस साल से सत्ता में भाजपा-जेडीयू, फिर बिहार पीछे क्यों?'

बिहार चुनाव की विस्तृत कवरेज के लिए यहां क्लिक करें

बिहार विधानसभा की हर सीट का हर पहलू, हर विवरण यहां पढ़ें

संजय सिंह ने सवाल उठाया, 'भाजपा नेता बिहार के लोगों को पलायन करने वाला बताते हैं, लेकिन पिछले बीस सालों से बिहार में उनकी ही सरकार है. अगर बिहार पीछे रह गया, रोजगार नहीं मिला, तो जिम्मेदार कौन है?'

उन्होंने आरोप लगाया कि दिल्ली में भाजपा ने यूपी-बिहार के प्रवासियों की झुग्गियां और दुकानें तोड़ीं, और अब वही नेता बिहार में वोट मांगने पहुंचे हैं.

Advertisement

'नौजवान रील बनाएगा, जय शाह करोड़ कमाएंगे'

युवाओं के मुद्दे पर तंज कसते हुए संजय सिंह ने कहा, 'पीएम मोदी ने दो करोड़ नौकरियों का वादा किया था, अब नौजवानों से कहा जा रहा है रील बनाओ. बिहार का नौजवान रील बनाएगा और जय शाह क्रिकेट से करोड़ों कमाएंगे, ये युवाओं का अपमान है.'

नीतीश कुमार पर सीधा हमला

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा, 'जो अपने कार्यकर्ताओं को नहीं पहचानते, मंच पर महिला आयोजक के सिर पर गमला रख देते हैं, वो बिहार की जनता को क्या पहचानेंगे?' संजय सिंह ने दावा किया कि दिल्ली में AAP सरकार ने 'ईमानदारी से काम किया और यूपी-बिहार के लोगों की सेवा की है. उन्होंने कहा, 'हम जनता के मुद्दों पर लड़ने आए हैं, भाजपा-जेडीयू की तरह झूठे वादे करने नहीं.'

'ईमानदारी ही असली राजनीति है'

संजय सिंह ने कहा कि जहां-जहां आम आदमी पार्टी पहुंची, वहां जनता ने ईमानदारी को वोट दिया. 'गुजरात में हमारे विधायक जनता की आवाज बने हैं, अब बिहार में भी जनता बदलाव करेगी.'

योगी सरकार पर भी वार

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पर हमला करते हुए उन्होंने कहा, 'योगी का बुलडोज़र अब मंदिरों पर चल रहा है. काशी, अयोध्या, मिर्जापुर देख लीजिए. भाजपा अब नफरत की फैक्ट्री बन चुकी है, जो मुसलमानों, दलितों और गरीबों के खिलाफ काम करती है.' अंत में संजय सिंह ने कहा, 'बिहार की जनता अब बदलाव चाहती है. आम आदमी पार्टी ईमानदार राजनीति की आवाज़ है, जो सड़क से लेकर संसद तक जनता की लड़ाई लड़ेगी.'

---- समाप्त ----