जेल में बंद उम्मीदवार के लिए लालू यादव ने किया प्रचार, मुकेश सहनी का BJP पर वार... पढ़ें- बिहार स्पेशल बुलेटिन

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कटिहार में आयोजित चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए आरजेडी और कांग्रेस पर तीखा हमला बोला. अपने भाषण में उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने छठी मईया का अपमान किया. साथ ही उन्होंने आरजेडी और कांग्रेस गठबंधन पर सवाल उठाते हुए कहा कि आरजेडी ने कांग्रेस नेताओं को किनारे पर धकेल दिया है. पीएम ने महागठबंधन के पोस्टरों से कांग्रेस नेताओं की तस्वीर गायब होने का मुद्दा उठाया.

बिहार विधानसभा चुनाव में आज आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने पटना में रोड शो कर अपने प्रचार अभियान की शुरुआत की. ये रोड शो जेल में बंद, पार्टी के दानापुर विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवार रीतलाल यादव और दीघा सीट से CPI-ML की उम्मीदवार दिव्या गौतम के समर्थन में आयोजित किया गया. इस दौरान लालू प्रसाद यादव के साथ उनकी बेटी और राज्यसभा सांसद मीसा भारती और दिव्या गौतम भी मौजूद रहीं.

बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने वैशाली में रैली की. इस दौरान उन्होंने एनडीए सरकार, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा. खरगे ने कहा कि पीएम मोदी सिर्फ चुनावों के दौरान ही देश में नजर आते हैं. साथ ही भाषण में खड़गे ने आरोप लगाया कि नीतीश कुमार ने राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण और कर्पूरी ठाकुर के सिद्धांतों को त्याग दिया है.

Advertisement

उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने समस्तीपुर के कल्याणपुर में आयोजित एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया. अपने भाषण में उन्होंने कहा कि इस बार बिहार की जनता तेजस्वी यादव के नेतृत्व में सामाजिक न्याय की सरकार बनाने जा रही है. बीजेपी को घेरते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि बिहार में आ रहे बदलाव को देखकर दिल्ली की सत्ता में बैठे लोग घबराए हुए हैं.

बिहार चुनाव की विस्तृत कवरेज के लिए यहां क्लिक करें

बिहार विधानसभा की हर सीट का हर पहलू, हर विवरण यहां पढ़ें

VIP प्रमुख मुकेश सहनी ने राहुल गांधी के मछली पकड़ने पर, बीजेपी के तंज का पलटवार किया. मुकेश सहनी ने कहा कि राहुल गांधी ने मल्लाह समुदाय का दर्द समझने की कोशिश की इससे एनडीए के पेट में दर्द शुरू हो गया है. उन्होंने राहुल पर बीजेपी के कटाक्ष को मल्लाह समाज का अपमान बताया और कहा कि कुछ ताकत नहीं चाहती कि मेरे समुदाय का कोई व्यक्ति राजनीतिक या सामाजिक रूप से आगे बढ़े.

RJD ने अफजल खान को पार्टी से निकाला

आरजेडी ने गौरा बौराम सीट से अपने पूर्व उम्मीदवार अफजल अली खान को पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में छह साल के लिए निष्कासित कर दिया है. पार्टी ने शुरुआत में उन्हें इस सीट से टिकट दिया था, लेकिन सीट बंटवारे के बाद गौरा बौराम वीआईपी के खाते में चली गई. टिकट बदलने के बाद भी अफजल अली खान ने पार्टी का चुनाव चिन्ह लौटाने से इनकार कर दिया. इसके बाद पार्टी ने उनके खिलाफ कार्रवाई करते हुए उन्हें पार्टी से बाहर कर दिया.

Advertisement

तेज प्रताप ने तेजस्वी को बताया नादान बच्चा

जनशक्ति जनता दल के प्रमुख तेज प्रताप यादव ने आरजेडी नेता और अपने छोटे भाई तेजस्वी यादव पर निशाना साधा. तेज प्रताप यादव ने उन्हें छोटा और नादान बच्चा बताया. तेज प्रताप का ये बयान उस समय आया जब तेजस्वी ने महुआ में उनके खिलाफ RJD के उम्मीदवार मुकेश रौशन के समर्थन में प्रचार किया. इस कदम से नाराज तेज प्रताप ने अब तेजस्वी यादव की विधानसभा सीट पर जाकर उनके खिलाफ प्रचार करने का ऐलान किया है.

बिहार में योगी आदित्यनाथ का धुआंधार प्रचार

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज दरभंगा, शिवहर, सीतामढ़ी और मधुबनी में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए महागठबंधन पर जमकर निशाना साधा. योगी आदित्यनाथ ने महागठबंधन के नेताओं की तुलना बंदर से करते हुए कहा कि इंडी गठबंधन के नेता ना अच्छा बोल सकते हैं, ना देख सकते हैं, ना अच्छा सुन सकते हैं. वहीं कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने इस बयान की निंदा करते हुए इसे भगवान हनुमान का अपमान बताया है.

सोनबरसा की रैली में NDA पर बरसीं प्रियंका

सहरसा जिले के सोनबरसा में आयोजित एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और एनडीए सरकार पर तीखा हमला बोला. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री हमेशा गैरजरूरी मुद्दों पर बात करते हैं, लेकिन भ्रष्टाचार और बिहार में एनडीए सरकार की बदइंतजामी पर एक शब्द नहीं बोलते. प्रियंका ने कहा कि पीएम मोदी और अमित शाह को ये बताना चाहिए कि पिछले 20 सालों में एनडीए ने बिहार के लिए क्या किया.

Advertisement

ललन सिंह ने अनंत सिंह के लिए किया प्रचार

जदयू नेता और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने आज मुकामा में पार्टी प्रत्याशी अनंत सिंह के लिए प्रचार किया. प्रचार के दौरान ललन सिंह ने विपक्ष पर हमला करते हुए कहा कि अनंत सिंह के खिलाफ लगाए जा रहे सभी आरोप सिर्फ राजनीतिक साजिश का हिस्सा हैं. उन्होंने दावा किया कि इस बार अनंत सिंह पहले से भी ज्यादा अंतर से जीत हासिल करेंगे.

---- समाप्त ----