Bihar Election LIVE Updates: आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन, PM मोदी महिलाओं संग करेंगे 'मेरा बूथ सबसे मजबूत' संवाद

Bihar Elections Live Updates: बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग से ठीक पहले सियासी संग्राम अपने चरम पर पहुंच गया है. सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, प्रियंका गांधी वाड्रा और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता समेत कई दिग्गज नेताओं ने बिहार में तूफानी चुनाव प्रचार किया.
पीएम मोदी ने सहरसा और कटिहार में जनसभाएं कीं और आज 'मेरा बूथ सबसे मजबूत - महिला संवाद' कार्यक्रम के तहत एनडीए की महिला कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे. अमित शाह ने सीतामढ़ी, मधुबनी और शिवहर में रैलियां कीं, जबकि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने चार जिलों में जनसभाएं कीं.
कांग्रेस की तरफ से मल्लिकार्जुन खरगे ने वैशाली में अपनी पहली चुनावी रैली की और पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस की. उधर, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सोमवार शाम से अपने तीन दिवसीय बिहार दौरे की शुरुआत की है, जिसके तहत वह 12 से अधिक विधानसभा क्षेत्रों में एनडीए प्रत्याशियों के समर्थन में प्रचार करेंगी.
बिहार की 243 विधानसभा सीटों पर दो चरणों में 6 और 11 नवंबर को मतदान होना है, जबकि मतगणना 14 नवंबर को होगी. मंगलवार को पहले चरण के प्रचार का आख़िरी दिन है.
चुनाव आयोग ने पहले चरण की 6 विधानसभा क्षेत्रों के लिए मतदान का समय एक घंटे घटा दिया है. अब इन सीटों पर सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक ही मतदान होगा. यह फैसला स्थानीय प्रशासन के आग्रह, प्रखंड मुख्यालय से दूरी और सुरक्षा संवेदनशीलता को देखते हुए लिया गया है.
इन 6 विधानसभा सीटों के कुल 2135 मतदान केंद्रों पर मतदान समय कम किया गया है. इनमें सिमरी बख्तियारपुर के 410 नंबर बूथ, महिषी के 361 नंबर बूथ, तारापुर के 412 नंबर बूथ, मुंगेर के 404 नंबर बूथ, जमालपुर के 492 नंबर बूथ और सूर्यगढ़ा के 56 नंबर बूथ शामिल हैं.
वहीं, पहले चरण की बाकी 115 विधानसभा सीटों के 43,206 मतदान केंद्रों पर सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान सामान्य रूप से जारी रहेगा.
पीएम मोदी का एनडीए महिला कार्यकर्ताओं से संवाद
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को बिहार में एनडीए की महिला कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे. आज विधानसभा चुनाव के पहले चरण का प्रचार अपने अंतिम चरण में है. यह कार्यक्रम बीजेपी की 'मेरा बूथ सबसे मजबूत' पहल के तहत आयोजित होगा.
समय: दोपहर 3:30 बजे
गृह मंत्री अमित शाह की रैलियां (पहले चरण के प्रचार का आखिरी दिन)
11:00 बजे - जनसभा (केवटी, जाले, और औराई विधानसभा)
स्थान: काज़ी अहमद इंटर कॉलेज ग्राउंड, जाले, दरभंगा
12:30 बजे - जनसभा (कल्याणपुर, पिपरा, मधुबन विधानसभा)
स्थान: गांधी मैदान, चकिया, पिपरा, मोतिहारी (पूर्वी चंपारण)
2:00 बजे - जनसभा (नरकटियागंज, चनपटिया, सिकटा विधानसभा)
स्थान: एस.एस.+2 स्कूल, रामपुरवा, मैनाटांड़ सिकटा, बेतिया (पश्चिमी चंपारण)
जेपी नड्डा की रैलियां और रोड शो
12:55 बजे - जनसभा (बरहरा विधानसभा)
स्थान: दौलतपुर स्पोर्ट्स ग्राउंड, ब्लॉक- कोईलवर, जिला- भोजपुर
3:20 बजे - रोड शो (गया शहर विधानसभा)
स्थान: विष्णु पक से बटा मोड़ तक, गया सिटी
विपक्ष के नेता राहुल गांधी का मंगलवार का कार्यक्रम
12:15 बजे - जनसभा, पकहा गांव (सरकारी आईटीआई के पास), औरंगाबाद
1:30 बजे - जनसभा, हाई स्कूल स्पोर्ट्स ग्राउंड, कुटुंबा
3:00 बजे - जनसभा, बुढ़ी पहिमार, वजीरगंज
योगी आदित्यनाथ का रोड शो और रैलियां
11:50 बजे - रोड शो, दरभंगा
1:15 बजे - जनसभा, मोहिउद्दीननगर विधानसभा
2:35 बजे - जनसभा, लखीसराय
4:10 बजे - जनसभा, बैकुंठपुर विधानसभा
रक्षामंत्री राजनाथ सिंह की रैलियां
रक्षामंत्री राजनाथ सिंह मंगलवार को बिहार में चार जनसभाओं को संबोधित करेंगे.
स्थान: राघोपुर, फतुहा, सिमरी बख्तियारपुर और तारापुर विधानसभा क्षेत्र
बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण की 121 सीटों के लिए आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है. शाम 5 बजे के बाद प्रचार पूरी तरह थम जाएगा. पहले चरण में 6 नवंबर को राज्य के 18 जिलों में मतदान होगा. इन जिलों में मधेपुरा, सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज, सीवान, सारण, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया, मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा, नालंदा, पटना, भोजपुर और बक्सर शामिल हैं.
पहले चरण में कुल 3 करोड़ 75 लाख 13 हजार 302 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे. इन मतदाताओं के लिए 45 हजार 341 मतदान केंद्र (बूथ) बनाए गए हैं. वहीं, 1314 प्रत्याशी इस चरण में चुनावी मैदान में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं. सुरक्षा और मतदान कर्मियों की तैनाती को लेकर सभी जिलों में तैयारी तेज कर दी गई है.
पहले चरण की सभी बूथों पर 5 नवंबर की शाम तक डिस्पैच सेंटर से ईवीएम, वीवीपैट और अन्य आवश्यक चुनाव सामग्री पहुंचाई जाएगी. मतदान दल और सुरक्षा बलों को मतदान स्थलों तक रवाना किया जा रहा है ताकि 6 नवंबर की सुबह मतदान प्रक्रिया सुचारू रूप से शुरू हो सके.
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता तीन दिवसीय बिहार दौरे पर हैं. इस दौरान वह एक दर्जन से ज्यादा विधानसभा क्षेत्रों में कैंपेन करेंगी. दिल्ली सीएम आज सीवान, बड़हरिया, बैकुंठपुर और आसपास के इलाकों में भी प्रचार करेंगी.
