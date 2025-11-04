Bihar Election LIVE Updates: आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन, PM मोदी महिलाओं संग करेंगे 'मेरा बूथ सबसे मजबूत' संवाद

8:34 AM (20 मिनट पहले)

Bihar Election News: चुनाव प्रचार के आखिरी दिन नेताओं की बिहार में कई रैलियां

Posted by :- Nuruddin

पीएम मोदी का एनडीए महिला कार्यकर्ताओं से संवाद

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को बिहार में एनडीए की महिला कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे. आज विधानसभा चुनाव के पहले चरण का प्रचार अपने अंतिम चरण में है. यह कार्यक्रम बीजेपी की 'मेरा बूथ सबसे मजबूत' पहल के तहत आयोजित होगा.

समय: दोपहर 3:30 बजे

गृह मंत्री अमित शाह की रैलियां (पहले चरण के प्रचार का आखिरी दिन)

11:00 बजे - जनसभा (केवटी, जाले, और औराई विधानसभा)

स्थान: काज़ी अहमद इंटर कॉलेज ग्राउंड, जाले, दरभंगा

12:30 बजे - जनसभा (कल्याणपुर, पिपरा, मधुबन विधानसभा)

स्थान: गांधी मैदान, चकिया, पिपरा, मोतिहारी (पूर्वी चंपारण)

2:00 बजे - जनसभा (नरकटियागंज, चनपटिया, सिकटा विधानसभा)

स्थान: एस.एस.+2 स्कूल, रामपुरवा, मैनाटांड़ सिकटा, बेतिया (पश्चिमी चंपारण)

जेपी नड्डा की रैलियां और रोड शो

12:55 बजे - जनसभा (बरहरा विधानसभा)

स्थान: दौलतपुर स्पोर्ट्स ग्राउंड, ब्लॉक- कोईलवर, जिला- भोजपुर

3:20 बजे - रोड शो (गया शहर विधानसभा)

स्थान: विष्णु पक से बटा मोड़ तक, गया सिटी

विपक्ष के नेता राहुल गांधी का मंगलवार का कार्यक्रम

12:15 बजे - जनसभा, पकहा गांव (सरकारी आईटीआई के पास), औरंगाबाद

1:30 बजे - जनसभा, हाई स्कूल स्पोर्ट्स ग्राउंड, कुटुंबा

3:00 बजे - जनसभा, बुढ़ी पहिमार, वजीरगंज

योगी आदित्यनाथ का रोड शो और रैलियां

11:50 बजे - रोड शो, दरभंगा

1:15 बजे - जनसभा, मोहिउद्दीननगर विधानसभा

2:35 बजे - जनसभा, लखीसराय

4:10 बजे - जनसभा, बैकुंठपुर विधानसभा

रक्षामंत्री राजनाथ सिंह की रैलियां

रक्षामंत्री राजनाथ सिंह मंगलवार को बिहार में चार जनसभाओं को संबोधित करेंगे.

स्थान: राघोपुर, फतुहा, सिमरी बख्तियारपुर और तारापुर विधानसभा क्षेत्र