scorecardresearch
 
Advertisement

Feedback

लाइव अपडेट

Bihar Election 2025 LIVE: बिहार के चुनावी रण में राहुल गांधी, तेजस्वी संग दरभंगा में करेंगे रैली, सीएम योगी की भी 3 रैलियां

aajtak.in | पटना | 29 अक्टूबर 2025, 8:07 AM IST

Bihar Election News LIVE Updates: बिहार के आगामी विधानसभा चुनाव के लिए सभी सियासी दल पूरे जोश-ओ-खरोश के साथ मैदान में उतर चुके हैं. आज राहुल गांधी और तेजस्वी यादव मुजफ्फरपुर और दरभंगा में संयुक्त जनसभा को संबोधित करेंगे. राहुल गांधी वोट अधिकार यात्रा के बाद पहली बार बिहार दौरे पर जा रहे हैं.

bihar election campaign nda grand alliance leaders bihar election campaign nda grand alliance leaders

बिहार में चुनावी प्रचार ने जोर पकड़ लिया है. रैली और जनसभाओं के बीच अब जनता को रिझाने के लिए वादों का दौर शुरू हो गया है. आज राहुल गांधी बिहार पहुंच रहे हैं, जहां वह आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के साथ मुजफ्फरपुर और दरभंगा में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे. ये राहुल गांधी का बिहार में पहला बड़ा चुनावी दौरा है जो महागठबंधन के घोषणापत्र जारी करने के ठीक एक दिन बाद हो रहा है.

दूसरी ओर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी कमर कस चुके हैं. आज वे रघुनाथपुर (सीवान), शाहपुर और बक्सर विधानसभा क्षेत्रों में तीन चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे.

बिहार विधानसभा चुनाव दो चरणों में होगा. पहले चरण में 6 नवंबर को वोटिंग होगी. दूसरे चरण में 11 नवंबर को मतदान होगा. वोटों की गिनती 14 नवंबर को होगी.

बिहार चुनाव से जुड़े सभी अपडेट्स पढ़ें यहां...

8:07 AM (23 मिनट पहले)

Bihar Election Live: मुजफ्फरपुर और दरभंगा में जनसभा करेंगे राहुल गांधी

Posted by :- Nitin

Bihar Election 2025: लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेसी सांसद राहुल गांधी आज बिहार दौरे पर जा रहे हैं, जहां वह आरजेडी नेता के साथ तेजस्वी यादव के साथ दोपहर साढ़े 12 बजे मुजफ्फरपुर और सवा दो बजे दरभंगा में संयुक्त रूप से चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे.

Advertisement
Advertisement