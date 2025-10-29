Bihar Election 2025 LIVE: बिहार के चुनावी रण में राहुल गांधी, तेजस्वी संग दरभंगा में करेंगे रैली, सीएम योगी की भी 3 रैलियां

बिहार में चुनावी प्रचार ने जोर पकड़ लिया है. रैली और जनसभाओं के बीच अब जनता को रिझाने के लिए वादों का दौर शुरू हो गया है. आज राहुल गांधी बिहार पहुंच रहे हैं, जहां वह आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के साथ मुजफ्फरपुर और दरभंगा में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे. ये राहुल गांधी का बिहार में पहला बड़ा चुनावी दौरा है जो महागठबंधन के घोषणापत्र जारी करने के ठीक एक दिन बाद हो रहा है.

दूसरी ओर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी कमर कस चुके हैं. आज वे रघुनाथपुर (सीवान), शाहपुर और बक्सर विधानसभा क्षेत्रों में तीन चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे.

बिहार विधानसभा चुनाव दो चरणों में होगा. पहले चरण में 6 नवंबर को वोटिंग होगी. दूसरे चरण में 11 नवंबर को मतदान होगा. वोटों की गिनती 14 नवंबर को होगी.

