लाइव अपडेट

Bihar Election 2025 Live: 'अभी से RJD-कांग्रेस वाले छर्रा, कट्टा और दुनाली की धमकी देने लगे हैं...', समस्तीपुर की रैली में PM मोदी ने घेरा

24 अक्टूबर 2025, 1:16 PM IST

Bihar Election News Live Updates: प्रधानमंत्री मोदी ने जननायक कर्पूरी ठाकुर की धरती समस्तीपुर से बिहार चुनाव प्रचार का आगाज किया. उन्होंने यहां एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि कर्पूरी ठाकुर के कारण ही आज मेरे जैसे पिछड़े और गरीब परिवारों से निकले लोग इस मंच पर खड़े हैं.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को बिहार में अपने चुनाव अभियान की शुरुआत की. वह समस्तीपुर के कर्पूरी ग्राम पहुंचे और भारत रत्न स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर को पुष्पांजलि अर्पित की. इसके बाद उन्होंने समस्तीपुर में एक जनसभा को संबोधित किया. इस बीच, महागठबंधन ने राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के नेता तेजस्वी यादव को बिहार विधानसभा चुनाव के लिए मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित किया है. बिहार विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस के पर्यवेक्षक अशोक गहलोत ने पटना में तेजस्वी यादव और गठबंधन के अन्य नेताओं की उपस्थिति में यह घोषणा की. 

1:16 PM (4 मिनट पहले)

Bihar Election Live: एनडीए सरकार जीविका दीदीयों को और प्रोत्साहन देगी- PM मोदी



पीएम मोदी ने समस्तीपुर की रैली में कहा, 'इस समय बिहार में मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की भी बहुत प्रशंसा हो रही है. बिहार की एक करोड़ 20 लाख बहनों को रोजगार के लिए हर एक बहन के बैंक खाते में 10 हजार रुपए की मदद भेजी गई है. मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि 14 नवंबर के बाद जब फिर से एनडीए की सरकार बनेगी तो बिहार की लाखों बहनों को रोजगार बढ़ाने के लिए और अधिक प्रोत्साहन दिया जाएगा.'

1:10 PM (10 मिनट पहले)

Bihar Polls: राजद और कांग्रेस वाले छर्रा, कट्टा और दुनाली की धमकी दे रहे- PM मोदी



पीएम मोदी ने राजद और कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा, 'जमीन पर महागठबंधन वालों का प्रचार सुनों तो जंगलराज की याद आने लगती है. राजद और कांग्रेस वाले अभी से छर्रा, कट्टा और दुनाली की धमकी देने लगे हैं. आरजेडी और कांग्रेस को अपने अपने परिवारों के राजनीतिक भविष्य की ही चिंता है. इसलिए आज वो बिहार के नौजवानों के सामने झूठ के नए रिकॉर्ड बना रहे हैं. आरजेडी और कांग्रेस का विकास से छत्तीस का आंकड़ा है. जहां आरजेडी जैसा दल हो वहां कानून व्यवस्था हो ही नहीं सकती. आरजेडी के शासन में यहां रंगदारी, हत्या, फिरौती, अपहरण... एक उद्योग के रूप में फले-फूले. आरजेडी के जंगलराज ने बिहार की कई पीढ़ियों को बर्बाद कर दिया.'

1:06 PM (13 मिनट पहले)

Bihar Election Live: हमने जो मखाना बोर्ड बनाया है, ये क्रांति का आरंभ है- PM मोदी



प्रधानमंत्री मोदी ने समस्तीपुर की रैली में कहा, 'मैं सभी मखाना किसानों से, अपने नौजवानों से कहूंगा- ये जो हमने नया मखाना बोर्ड बनाया है, ये क्रांति का आरंभ है. हमारी सरकार बिहार के छोटे किसानों और मछुआरों के हितों को प्राथमिकता दे रही है. पीएम किसान सम्मान निधि से हमने छोटे किसानों के बैंक खातों में सीधे पैसा भेजने शुरू किए. बिहार के किसानों के खातों में भी 28 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा जमा किए जा चुके हैं.'

1:05 PM (15 मिनट पहले)

Bihar Chunav Live: एनडीए राज में कांग्रेस से तीन गुना ज्यादा पैसा बिहार को मिल रहा- PM मोदी



पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस के समय में बिहार को जितना पैसा मिला था उससे तीन गुना ज्यादा पैसा भाजपा, एनडीए की सरकार ने बिहार के विकास के लिए दिया है. जब तीन गुना पैसा आएगा तो विकास भी तीन गुना ज्यादा होगा ही होगा. उन्होंने कहा कि समस्तीपुर से पूर्णिया के लिए सिक्स लेन हाइवे बन रहा है. नई रेल लाइनें बन रही हैं, वंदे भारत जैसी ट्रेनें चल रही हैं, बिहार में बिजली के नए-नए कारखाने लग रहे हैं.

1:01 PM (19 मिनट पहले)

Bihar Polls: इस बार बिहार एनडीए को अब तक का सबसे बड़ा जनादेश देगा- PM मोदी



पीएम मोदी ने कहा कि इस बार बिहार में भी नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए जीत के अपने पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ने वाला है. इन चुनावों में बिहार एनडीए को अब तक का सबसे बड़ा जनादेश देगा. आज बिहार का ऐसा कोई कोना नहीं है, जहां विकास का कोई भी कोई काम न हो रहा हो. आपको कोई न कोई विकास का काम चलता हुआ जरूर दिखाई देगा. एनडीए सरकार सड़क, बिजली, पानी, इंटरनेट, गैस कनेक्शन... इनको सिर्फ सुविधा नहीं मानती, ये सशक्तिकरण और समृद्धि के भी माध्यम हैं.
 

12:51 PM (29 मिनट पहले)

Bihar Election Live: महागठबंधन वाले जननायक उपाधि की चोरी करने में जुटे- PM मोदी



पीएम मोदी ने कहा, 'हम जननायक कर्पूरी ठाकुर की प्रेरणा से सुशासन को समृद्धि में बदल रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ आरजेडी और कांग्रेस वाले क्या कर रहे हैं और क्या कह रहे हैं ये आपको मुझसे ज्यादा पता है, मुझे आपको याद दिलाने की जरूरत नहीं है. ये हजारों करोड़ रुपए के घोटालों में जमानत पर चल रहे लोग हैं. और जो जमानत पर है वो चोरी के मामले में जमानत पर हैं. इनकी चोरी की आदत ऐसी है कि अब जननायक की उपाधि की चोरी करने में जुटे हैं. बिहार के लोग जननायक कर्पूरी बाबू का ये अपमान कभी नहीं सहेंगे.' 

12:47 PM (33 मिनट पहले)

Bihar Election 2025: हमने गरीबों और दलितों के हितों को प्राथमिकता दी- PM मोदी



प्रधानमंत्री मोदी ने समस्तीपुर की रैली में कहा, 'हमने गरीबों, दलितों, महादलितों, पिछड़ों, अतिपिछड़ों के हितों को प्राथमिकता दी है. हमारी सरकार ने सामान्य वर्ग के गरीबों को 10 प्रतिशत आरक्षण देने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया. भाजपा और एनडीए सरकार ने ही अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के आरक्षण को भी 10 साल के लिए और आगे बढ़ाया.'

12:42 PM (38 मिनट पहले)

Bihar Election News 2025: कर्पूरी ठाकुर मां भारती के अनमोल रत्न थे- PM मोदी



पीएम मोदी ने कहा कि आजाद भारत में सामाजिक न्याय लाने में, गरीबों और वंचितों को नए अवसरों से जोड़ने में भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर की भूमिका बहुत बड़ी रही है. उन्होंने कहा, 'कर्पूरी ठाकुर मां भारती के अनमोल रत्न थे. उन्हें भारत रत्न से सम्मानित करने का सौभाग्य हमारी सरकार को मिला. ये हमारे लिए सम्मान की बात है. हमारी सरकार भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर को प्रेरणापुंज मानती है. वंचितों को वरीयता, पिछड़ों को प्राथमिकता, गरीब की सेवा हम इस संकल्प के साथ आगे बढ़े हैं.'

12:42 PM (38 मिनट पहले)

Bihar Chunav 2025: कर्पूरी ठाकुर की वजह से मेरे जैसे पिछड़े इस मंच पर खड़े हैं- PM मोदी



प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, 'आज का दिन मेरे जीवन का अत्यंत महत्वपूर्ण दिन है. यहां आने से पहले मैं कर्पूरी ग्राम गया था, वहां मुझे भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर को श्रद्धापूर्वक नमन करने का अवसर मिला. ये उनका ही आशीर्वाद है कि आज हम जैसे पिछड़े और गरीब परिवारों से निकले लोग इस मंच पर खड़े हैं.'

12:36 PM (44 मिनट पहले)

Bihar Election 2025: नई रफ्तार से चलेगा बिहार, जब फिर आएगी एनडीए सरकार- PM मोदी



प्रधानमंत्री मोदी ने जननायक कर्पूरी ठाकुर की धरती समस्तीपुर से बिहार चुनाव प्रचार का आगाज किया. उन्होंने यहां एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, 'इस समय आप जीएसटी बचत उत्सव का भी खूब आनंद ले रहे हैं और कल से छठी मईया का महापर्व भी शुरू होने जा रहा है. ऐसे व्यस्त समय में भी आप इतनी विशाल संख्या में यहां आए हैं, समस्तीपुर का जो ये माहौल है, मिथिला का जो मूड है उसने पक्का कर दिया है- नई रफ्तार से चलेगा बिहार, जब फिर आएगी एनडीए सरकार.'

12:34 PM (46 मिनट पहले)

Bihar Chunav 2025: जंगलराज वालों को दूर रखेगा बिहार- पीएम मोदी



पीएम मोदी ने समस्तीपुर की रैली में कहा, 'लोकतंत्र के महापर्व का बिगुल बज चुका है और पूरा बिहार कह रहा है. फिर एक बार एनडीए सरकार, फिर एक बार सुशासन सरकार, जंगलराज वालों को दूर रखेगा बिहार.'

12:30 PM (50 मिनट पहले)

Bihar Election 2025: बिहार में विकास के लिए करें एनडीए का समर्थन- CM नीतीश



बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विधानसभा चुनाव के लिए एनडीए के प्रचार अभियान के तहत समस्तीपुर में एक जनसभा को संबोधित किया. राज्य सरकार के विकास कार्यों को गिनाते हुए, नीतीश ने मतदाताओं से बिहार में निरंतर प्रगति और स्थिरता के लिए एनडीए का समर्थन करने का आग्रह किया.

12:23 PM (56 मिनट पहले)

पीएम मोदी ने किया बिहार चुनाव प्रचार का आगाज



प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समस्तीपुर से बिहार चुनाव के लिए बीजेपी और एनडीए के चुनाव प्रचार का आगाज किया. उन्होंने यहां जननायक कर्पूरी ठाकुर के पैतृक गांव पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की. इसके बाद जनसभा को संबोधित किया.

