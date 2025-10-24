Bihar Election 2025 Live: 'अभी से RJD-कांग्रेस वाले छर्रा, कट्टा और दुनाली की धमकी देने लगे हैं...', समस्तीपुर की रैली में PM मोदी ने घेरा

1:10 PM (10 मिनट पहले)

Bihar Polls: राजद और कांग्रेस वाले छर्रा, कट्टा और दुनाली की धमकी दे रहे- PM मोदी

Posted by :- deepak mishra

पीएम मोदी ने राजद और कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा, 'जमीन पर महागठबंधन वालों का प्रचार सुनों तो जंगलराज की याद आने लगती है. राजद और कांग्रेस वाले अभी से छर्रा, कट्टा और दुनाली की धमकी देने लगे हैं. आरजेडी और कांग्रेस को अपने अपने परिवारों के राजनीतिक भविष्य की ही चिंता है. इसलिए आज वो बिहार के नौजवानों के सामने झूठ के नए रिकॉर्ड बना रहे हैं. आरजेडी और कांग्रेस का विकास से छत्तीस का आंकड़ा है. जहां आरजेडी जैसा दल हो वहां कानून व्यवस्था हो ही नहीं सकती. आरजेडी के शासन में यहां रंगदारी, हत्या, फिरौती, अपहरण... एक उद्योग के रूप में फले-फूले. आरजेडी के जंगलराज ने बिहार की कई पीढ़ियों को बर्बाद कर दिया.'