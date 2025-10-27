Bihar Election 2025 LIVE: बिहार में बीजेपी का बड़ा एक्शन! पार्टी ने बागियों को दिखाया बाहर का रास्ता

Bihar Election Latest Updates: बिहार में सभी राजनीतिक दल विधानसभा चुनाव प्रचार में जोर-शोर से जुटे हुए हैं. इसी क्रम में पिछले कुछ दिनों से रैलियों का दौर भी जारी है. एक तरफ जहां ताबड़-तोड़ जनसभाएं हो रही हैं, तो वहीं दूसरी ओर पार्टियां बागियों को बाहर का रास्ता दिखाने से नहीं चूक रही हैं. बीजेपी ने पार्टी से बगावत करने वाले 4 नेताओं को पार्टी से 6 साल के लिए निकाल दिया है.

RJD नेता और महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार तेजस्वी यादव आज बिहार में होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए लोगों का समर्थन जुटाने के लिए सारण में एक रैली करेंगे. इससे पहले, कटिहार में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए तेजस्वी ने कहा था कि अगर बिहार में INDIA ब्लॉक सत्ता में आता है, तो वक्फ एक्ट को 'कूड़ेदान में फेंक दिया जाएगा.'

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रविवार को अपने NDA सहयोगी चिराग पासवान के घर का दौरा किया. मीडिया से बात करते हुए चिराग ने कहा कि LJP(RV) और JDU के बीच सब ठीक है. उन्होंने कहा कि NDA राज्य में सरकार बनाएगी और उनकी जीत पिछले सभी रिकॉर्ड तोड़ देगी

बिहार विधानसभा चुनाव दो चरणों में 6 और 11 नवंबर को होंगे. वोटों की गिनती 14 नवंबर को होगी.

बिहार चुनाव से जुड़े सभी अपडेट्स पढ़ें यहां...