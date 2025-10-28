Bihar Election 2025 LIVE: आज जारी होगा महागठबंधन का घोषणा पत्र, NDA पर बरसे तेजस्वी

11:30 AM (एक घंटा पहले)

NDA की सारी योजनाएं महागठबंधन की नीतियों की नकल, बोले तेजस्वी

Posted by :- Nitin

महागठबंधन आज शाम अपना घोषणा पत्र जारी करेगा. इससे पहले आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने अपने विजन को सामने रखा और एनडीए पर निशाना साधा है. तेजस्वी यादव ने कहा कि महागठबंधन के पास मुख्यमंत्री का चेहरा तय है, लेकिन एनडीए अभी तक ये नहीं बता पा रहा कि उनका चेहरा कौन होगा.

उन्होंने कहा कि आने वाले 5 साल में तेजस्वी सरकार क्या काम करेगी, इसका पूरा रोडमैप इस घोषणा पत्र में शामिल है. आरजेडी नेता ने इसे ‘तेजस्वी प्रण पत्र’ बताते हुए कहा कि ये सिर्फ वादों का नहीं, बल्कि जनता के विश्वास का दस्तावेज है.

उन्होंने आरोप लगाया कि एनडीए की सारी योजनाएं महागठबंधन की नीतियों की नकल हैं और मौजूदा सरकार का विजन शून्य है. तेजस्वी ने प्रधानमंत्री पर भी हमला बोला और कहा कि उनकी भाषा हमेशा नकारात्मक होती है. वे सिर्फ आरोप लगाते हैं लेकिन समाधान नहीं देते.