scorecardresearch
 
Advertisement

Feedback

लाइव अपडेट

Bihar Election 2025 Live: आज से दूसरे चरण पर फोकस, राहुल गांधी-प्रियंका गांधी की औरंगाबाद-वाल्मीकिनगर में रैलियां

aajtak.in | नई दिल्ली | 05 नवंबर 2025, 7:26 AM IST

Bihar Election Live Updates: बिहार चुनाव के पहले चरण की वोटिंग से पहले सियासी सरगर्मी थम गई है. पीएम मोदी, अमित शाह, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव जैसे दिग्गजों ने बीते दिन चुनावी मैदान में पूरा जोर लगाया. 6 नवंबर को 121 सीटों पर मतदान होगा, जबकि नतीजे 14 नवंबर को घोषित किए जाएंगे. आज के तमाम बड़े अपडेट्स के लिए बने रहिए इसी लाइव पेज पर...

Rahul Gandhi Priyanka Gandhi Rahul Gandhi Priyanka Gandhi

Bihar Election Live News: बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए मंगलवार शाम चुनाव प्रचार थम गया. अब 6 नवंबर को 18 जिलों की 121 विधानसभा सीटों पर मतदान होगा, जबकि दूसरे चरण की वोटिंग 11 नवंबर को होगी और मतगणना 14 नवंबर को की जाएगी.

सत्ता पक्ष की तरफ से भाजपा और जदयू की साझेदारी में एनडीए फिर से सत्ता में वापसी की कोशिश में है. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की 20 साल की सरकार और केंद्र में मोदी सरकार के कामकाज को आधार बनाकर एनडीए मतदाताओं से समर्थन मांग रहा है.

वहीं, विपक्षी महागठबंधन (राजद-कांग्रेस) की तरफ से तेजस्वी यादव और राहुल गांधी ने बेरोजगारी, महंगाई और सुशासन के मुद्दों पर एनडीए को घेरा. तेजस्वी ने 'बिहार का तेजस्वी प्रण' के जरिए युवाओं और किसानों से रोजगार व विकास का वादा किया है.

राज्य में कुल 7.42 करोड़ मतदाता हैं, जिनमें 3.92 करोड़ पुरुष, 3.5 करोड़ महिलाएं और 14 लाख प्रथम बार वोटर शामिल हैं. इस बार लगभग 90,712 मतदान केंद्रों पर वोटिंग होगी. बिहार की सियासत अब 6 नवंबर को मतदाताओं के फैसले का इंतजार कर रही है.

7:26 AM (30 मिनट पहले)

चंपारण में आज जेपी नड्डा, प्रियंका गांधी की सभाएं

Posted by :- Nuruddin

बिहार चुनाव के तहत भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा आज पूर्वी और पश्चिमी चंपारण जिलों में जनसभाएं करेंगे. इन क्षेत्रों में 11 नवंबर को दूसरे चरण में मतदान होगा. वहीं, कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ममें प्रचार करेंगी.

7:24 AM (33 मिनट पहले)

राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे आज करेंगे कई जनसभाएं

Posted by :- Nuruddin

बिहार चुनाव अभियान के तहत कांग्रेस सांसद राहुल गांधी 5 नवंबर यानी आज औरंगाबाद और वजीरगंज में रैलियां करेंगे, जबकि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे उसी दिन कुटुंबा में जनसभा को संबोधित करेंगे.

7:22 AM (34 मिनट पहले)

जेपी नड्डा आज चंपारण में करेंगे जनसभाएं

Posted by :- Nuruddin

बिहार चुनाव 2025 के तहत बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज पूर्वी और पश्चिमी चंपारण जिलों में जनसभाएं करेंगे. इन क्षेत्रों की विधानसभा सीटों पर दूसरे चरण में 11 नवंबर को मतदान होना है.

Advertisement
Advertisement