Bihar Election 2025 Live: आज से दूसरे चरण पर फोकस, राहुल गांधी-प्रियंका गांधी की औरंगाबाद-वाल्मीकिनगर में रैलियां

Bihar Election Live News: बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए मंगलवार शाम चुनाव प्रचार थम गया. अब 6 नवंबर को 18 जिलों की 121 विधानसभा सीटों पर मतदान होगा, जबकि दूसरे चरण की वोटिंग 11 नवंबर को होगी और मतगणना 14 नवंबर को की जाएगी.

सत्ता पक्ष की तरफ से भाजपा और जदयू की साझेदारी में एनडीए फिर से सत्ता में वापसी की कोशिश में है. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की 20 साल की सरकार और केंद्र में मोदी सरकार के कामकाज को आधार बनाकर एनडीए मतदाताओं से समर्थन मांग रहा है.

वहीं, विपक्षी महागठबंधन (राजद-कांग्रेस) की तरफ से तेजस्वी यादव और राहुल गांधी ने बेरोजगारी, महंगाई और सुशासन के मुद्दों पर एनडीए को घेरा. तेजस्वी ने 'बिहार का तेजस्वी प्रण' के जरिए युवाओं और किसानों से रोजगार व विकास का वादा किया है.

राज्य में कुल 7.42 करोड़ मतदाता हैं, जिनमें 3.92 करोड़ पुरुष, 3.5 करोड़ महिलाएं और 14 लाख प्रथम बार वोटर शामिल हैं. इस बार लगभग 90,712 मतदान केंद्रों पर वोटिंग होगी. बिहार की सियासत अब 6 नवंबर को मतदाताओं के फैसले का इंतजार कर रही है.