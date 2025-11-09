Bihar Election 2025 Live Updates: दूसरे चरण के लिए प्रचार का आज अंतिम दिन, अमित शाह और CM योगी करेंगे रैलियां

8:45 AM (9 मिनट पहले)

4109 बूथों को संवेदनशील घोषित किया गया, जल्द खत्म हो जाएगा मतदान

Posted by :- Yogesh

बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए आज शाम पांच बजे चुनाव प्रचार थम जाएगा. इस चरण में 20 जिलों की 122 विधानसभा सीटों पर 11 नवंबर को मतदान होगा. चुनाव आयोग ने दूसरे चरण के लिए 45 हजार 399 मतदान केंद्र बनाए हैं, जिनमें से 4109 बूथों को संवेदनशील घोषित किया गया है. सुरक्षा कारणों से इन संवेदनशील बूथों पर वोटिंग का समय घटाया गया है. इनमें 19 विधानसभा सीटों के 4003 बूथों पर शाम 4 बजे तक और बोधगया के 106 बूथों पर शाम 5 बजे तक मतदान होगा. बाकी 41 हजार 290 बूथों पर वोटिंग का समय सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक रहेगा. संवेदनशील घोषित किए गए 4109 बूथों में कटोरिया के 121, बेलहर के 140, चैनपुर के 430, चेनारी के 62, गोह के 25, नवीनगर के 26, कुटुंबा के 169, औरंगाबाद के 57, रफीगंज के 125, गुरुआ के 12, शेरघाटी के 48, इमामगंज के 354, बाराचट्टी के 36, रजौली के 399, गोविंदपुर के 404, सिकंदरा के 376, जमुई के 396, झाझा के 413 और चकाई के 410 बूथ शामिल हैं.