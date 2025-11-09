Bihar Election 2025 Live Updates: दूसरे चरण के लिए प्रचार का आज अंतिम दिन, अमित शाह और CM योगी करेंगे रैलियां

बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए प्रचार का शोर रविवार शाम थम जाएगा. इससे पहले आज सियासी दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज दो बड़ी रैलियां करेंगे जिनमें छह विधानसभा क्षेत्रों के लोग शामिल होंगे. उनकी रैलियां रोहतास और जहानाबाद में होंगी.
वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज सीमांचल के किशनगंज में एक चुनावी रैली को संबोधित करेंगे. इसी बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी बिहार में बीजेपी उम्मीदवारों के समर्थन में प्रचार करेंगे. उनकी सभाएं सिकटी, नरपतगंज, छातापुर और बिस्फी विधानसभा क्षेत्रों में निर्धारित हैं.
बिहार में विधानसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग हो चुकी है. 11 नवंबर को अब दूसरे चरण का मतदान होगा. सभी पार्टियां प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक रही हैं. वहीं मुख्य विपक्षी पार्टी आरजेडी ने हाजीपुर के स्ट्रॉन्ग रूम की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं. हालांकि चुनाव आयोग ने पार्टी के आरोपों को खारिज किया है.
बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़े सभी लाइव अपडेट्स आप यहां देख सकते हैं:
बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए आज शाम पांच बजे चुनाव प्रचार थम जाएगा. इस चरण में 20 जिलों की 122 विधानसभा सीटों पर 11 नवंबर को मतदान होगा. चुनाव आयोग ने दूसरे चरण के लिए 45 हजार 399 मतदान केंद्र बनाए हैं, जिनमें से 4109 बूथों को संवेदनशील घोषित किया गया है. सुरक्षा कारणों से इन संवेदनशील बूथों पर वोटिंग का समय घटाया गया है. इनमें 19 विधानसभा सीटों के 4003 बूथों पर शाम 4 बजे तक और बोधगया के 106 बूथों पर शाम 5 बजे तक मतदान होगा. बाकी 41 हजार 290 बूथों पर वोटिंग का समय सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक रहेगा. संवेदनशील घोषित किए गए 4109 बूथों में कटोरिया के 121, बेलहर के 140, चैनपुर के 430, चेनारी के 62, गोह के 25, नवीनगर के 26, कुटुंबा के 169, औरंगाबाद के 57, रफीगंज के 125, गुरुआ के 12, शेरघाटी के 48, इमामगंज के 354, बाराचट्टी के 36, रजौली के 399, गोविंदपुर के 404, सिकंदरा के 376, जमुई के 396, झाझा के 413 और चकाई के 410 बूथ शामिल हैं.
बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में कुल 1165 पुरुष उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होगा. इनके साथ 136 महिला उम्मीदवार भी मैदान में हैं, जबकि एक थर्ड जेंडर उम्मीदवार भी चुनावी मुकाबले में अपनी किस्मत आजमा रहा है. 122 सीटों पर होने वाले इस चरण के मतदान में सभी उम्मीदवारों के राजनीतिक भविष्य का फैसला 11 नवंबर को वोटिंग के जरिए होगा.
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज सीमांचल और मिथिलांचल के चार विधानसभा क्षेत्रों में जनसभाएं करेंगे. उनकी पहली रैली सुबह 10:30 बजे अररिया जिले के सिकटी विधानसभा क्षेत्र में होगी. इसके बाद वे 11:35 बजे नरपतगंज हाई स्कूल स्टेडियम, अररिया में दूसरी सभा करेंगे. तीसरी जनसभा 12:30 बजे भीमपुर, छातापुर विधानसभा क्षेत्र में और चौथी 1:35 बजे गांधी नगर, सिमरी, बिस्फी विधानसभा क्षेत्र में होगी.
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज दो जनसभाओं को संबोधित करेंगे. पहली सभा दोपहर 12:45 बजे सासाराम के फजलगंज स्टेडियम ग्राउंड में होगी, जिसमें चेनारी, सासाराम, करगहर और डेहरी विधानसभा क्षेत्रों के कार्यकर्ता शामिल होंगे. दूसरी सभा 2:15 बजे अरवल के मधुशर्मा मेला ग्राउंड में होगी, जो अरवल और कुर्था विधानसभा क्षेत्रों के लिए आयोजित है.
बीजेपी बिहार ने अपनी पोस्ट में लिखा- 'मुफ्त बिजली, रोशन बिहार- अब पूरी तरह लालटेन-मुक्त होगा बिहार'.