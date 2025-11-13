Bihar Election Results LIVE News: 'टाइगर अभी ज़िंदा है...', चुनाव नतीजों से पहले नीतीश कुमार के लिए पटना में लगे पोस्टर

Bihar Election Results LIVE Updates: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की मतगणना 14 नवंबर को होनी है और इसके लिए पूरे राज्य में तैयारियां पूरी कर ली गई हैं. इस बार चुनाव दो चरणों (6 और 11 नवंबर) में हुए और दोनों ही चरणों में रिकॉर्ड संख्या में वोट पड़े. 243 सीटों के नतीजों को लेकर राजनीतिक माहौल बेहद गर्म है और सभी दल, उम्मीदवार पूरे जोश-ओ-खरोश के साथ नतीजे का इंतजार कर रहे हैं.

मतगणना शुक्रवार सुबह 8 बजे शुरू होगी. पटना सहित सभी जिलों में प्रशासन ने सुरक्षा कड़ी कर दी है. स्ट्रॉन्ग रूम की सुरक्षा कई स्तरों पर बढ़ाई गई है. अधिकारियों ने हॉल, गेट, कंट्रोल रूम और बैठने की व्यवस्था का निरीक्षण किया है. चुनाव आयोग के अधिकारी ने जिलाधिकारियों के साथ मिलकर तैयारियों की समीक्षा की है.

सबसे पहले पोस्टल बैलेट की गिनती होगी. इसके बाद EVM की गिनती शुरू की जाएगी. 243 सीटों में बहुमत के लिए 122 सीटें जरूरी हैं. यह नतीजे तय करेंगे कि क्या नीतीश कुमार और एनडीए फिर से सत्ता में लौटेंगे या तेजस्वी यादव की अगुवाई वाला महागठबंधन सरकार बनाएगा.

बिहार चुनाव से जुड़े सभी लेटेस्ट अपडेट्स पढ़ने के लिए यह LIVE ब्लॉग फॉलो करें.