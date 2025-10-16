scorecardresearch
 

सम्राट चौधरी, तेज प्रताप, रामकृपाल यादव... बिहार में आज कई बड़े नेता करेंगे नामांकन

बीजेपी ने पहले एनडीए गठबंधन के तहत खाते में आईं 101 सीटों पर अपने सभी उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है. पार्टी ने तीन चरणों में कुल 101 उम्मीदवारों की सूची जारी की है, जिसमें डिप्टी सीएम, मंत्री और वरिष्ठ नेता शामिल हैं.

BJP के सम्राट चौधरी और जेडीयू के विजय कुमार चौधरी भी आज नामांकन करेंगे. (File Photo- PTI)
बिहार में विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं. सीट शेयरिंग पर लगभग मुहर लग चुकी है और उम्मीदवारों के नामों का ऐलान भी होने लगा है. इस बीच आज गुरुवार को लालू प्रसाद यादव के बेटे तेज प्रताप समेत बीजेपी-जेडीयू के कई बड़े चेहरे नामांकन करेंगे. इस दौरान उनके साथ अलग-अलग राज्यों के बड़े नेता मौजूद रहेंगे.

आरजेडी से निष्कासित होने के बाद अपनी पार्टी बना चुके तेज प्रताप यादव आज महुआ विधानसभा सीट से नामांकन करेंगे.

सम्राट चौधरी तारापुर से करेंगे नामांकन

मुंगेर की तारापुर सीट पर बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और समस्तीपुर की सरायरंजन सीट पर जेडीयू के मंत्री विजय कुमार चौधरी अपने-अपने नामांकन करेंगे. इस दौरान छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और पार्टी के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी उपस्थित रहेंगे.

पटना की दानापुर सीट से बीजेपी के वरिष्ठ नेता रामकृपाल यादव नामांकन करेंगे, जिसमें यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद रहेंगे. इसके अलावा सीएम योगी सहरसा में बीजेपी उम्मीदवार आलोक रंजन के नामांकन में भी शामिल होंगे.

पटना की बांकीपुर सीट पर बीजेपी के मंत्री नितिन नवीन और आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम पवन कल्याण कुम्हरार से बीजेपी उम्मीदवार संजय गुप्ता के नामांकन में शामिल होंगे.

उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, केशव प्रसाद मौर्य, दिल्ली के नेता मनोज तिवारी और त्रिपुरा के सीएम माणिक साहा भी आज विभिन्न जिलों में अपने उम्मीदवारों के नामांकन में भाग लेंगे.

अपनी सभी सीटों पर उम्मीदवार उतार चुकी बीजेपी

बता दें कि बीजेपी ने पहले एनडीए गठबंधन के तहत खाते में आईं 101 सीटों पर अपने सभी उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है. पार्टी ने तीन चरणों में कुल 101 उम्मीदवारों की सूची जारी की है, जिसमें डिप्टी सीएम, मंत्री और वरिष्ठ नेता शामिल हैं. भाजपा के बिहार चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान ने रविवार को एनडीए में सीट शेयरिंग की घोषणा की थी.

भाजपा और जेडीयू 101-101 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, जबकि केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के नेतृत्व वाली लोक जनशक्ति पार्टी 29 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी. एनडीए के सहयोगी जीतन मांझी और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टियों को 6-6 सीटें दी गई हैं. 243 सदस्यीय बिहार विधानसभा के लिए चुनाव 6 और 11 नवंबर को दो चरणों में होने हैं. मतगणना 14 नवंबर को होगी.

