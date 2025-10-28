'सूरजभान मेरे सामने कभी चुनाव लड़े ही नहीं, जनता ही असली बाहुबली...', बोले अनंत सिंह

बिहार विधानसभा चुनाव में मोकामा सीट एक बार फिर चर्चा में है। इस सीट से जेडीयू के टिकट पर मैदान में उतर रहे अनंत सिंह का मुकाबला राजद उम्मीदवार सूरजभान सिंह की पत्नी वीणा देवी से है. आजतक से खास बातचीत में अनंत सिंह ने कहा कि यह कोई नई लड़ाई नहीं है, हर बार सूरजभान परिवार का कोई न कोई सदस्य उनके खिलाफ चुनाव लड़ता रहा है.

अनंत सिंह ने कहा, "सूरजभान मेरे सामने कभी चुनाव लड़ा ही नहीं. कभी भाई, कभी पत्नी को उतारते हैं. हमारे लिए यह कोई नई लड़ाई नहीं है. इस बार मैं कहता हूं कि एक लाख से ज्यादा वोटों से जीतूंगा, लेकिन जनता कहती है कि दो लाख से ज्यादा से जिताएंगे."

अनंत सिंह ने अपने ऊपर लगे 'बाहुबली' के टैग को भी खारिज किया और कहा, "यह बाहुबल की लड़ाई नहीं है. ना वह बाहुबली है, ना मैं बाहुबली हूं - सिर्फ जनता बाहुबली है."

मैं तो यहीं का बेटा हूं, यहीं की मिट्टी से जुड़ा हूं- अनंत सिंह

अपने प्रतिद्वंद्वी सूरजभान सिंह पर हमला बोलते हुए अनंत सिंह ने कहा, "वह तो यहां के रहे ही नहीं. देश-विदेश और दिल्ली में घूमते रहते हैं. कभी मुंगेर, कभी नवादा से चुनाव लड़ते हैं. मैं तो यहीं का बेटा हूं, यहीं की मिट्टी से जुड़ा हूं. पांच बार से विधायक रहा हूं और इस बार फिर जीतूंगा."

तेजस्वी यादव जेल जाएंगे- अनंत सिंह

तेजस्वी यादव पर निशाना साधते हुए अनंत सिंह ने कहा, "वह रोजगार की बात कर रहे हैं लेकिन पहले उन्हें जेल जाना पड़ेगा. चारा घोटाला उनके पिता ने किया था, अब उन्होंने नौकरी के बदले जमीन लिखवा ली. ऐसे में वह मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, जेल जाएंगे."

'नीतीश कुमार ही बनेंगे सीएम'

राज्य सरकार की तारीफ करते हुए अनंत सिंह ने कहा, "मोदी बहुत शानदार नेता हैं और नीतीश जी ने जबरदस्त काम किया है. अब सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, पहले जो फैक्ट्रियां बंद थीं, वे सब फिर से सक्रिय हो रही हैं." मुख्यमंत्री पद को लेकर उन्होंने कहा, "चुनाव के बाद भी नीतीश जी ही मुख्यमंत्री बनेंगे. इसमें कोई शक नहीं है."

