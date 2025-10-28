scorecardresearch
 

Feedback

'सूरजभान मेरे सामने कभी चुनाव लड़े ही नहीं, जनता ही असली बाहुबली...', बोले अनंत सिंह

मोकामा सीट से जेडीयू प्रत्याशी अनंत सिंह ने आजतक से बातचीत में कहा कि यह कोई बाहुबली बनाम बाहुबली की लड़ाई नहीं है, बल्कि जनता ही असली बाहुबली है. उन्होंने कहा कि सूरजभान सिंह कभी उनके सामने चुनाव लड़े ही नहीं. नीतीश कुमार और मोदी की तारीफ करते हुए अनंत सिंह ने दावा किया कि वे इस बार भी भारी मतों से जीतेंगे.

Advertisement
X
अनंत सिंह का कहना है कि तेजस्वी यादव जेल जाएंगे. (Photo- Screengrab)
अनंत सिंह का कहना है कि तेजस्वी यादव जेल जाएंगे. (Photo- Screengrab)

बिहार विधानसभा चुनाव में मोकामा सीट एक बार फिर चर्चा में है। इस सीट से जेडीयू के टिकट पर मैदान में उतर रहे अनंत सिंह का मुकाबला राजद उम्मीदवार सूरजभान सिंह की पत्नी वीणा देवी से है. आजतक से खास बातचीत में अनंत सिंह ने कहा कि यह कोई नई लड़ाई नहीं है, हर बार सूरजभान परिवार का कोई न कोई सदस्य उनके खिलाफ चुनाव लड़ता रहा है.

अनंत सिंह ने कहा, "सूरजभान मेरे सामने कभी चुनाव लड़ा ही नहीं. कभी भाई, कभी पत्नी को उतारते हैं. हमारे लिए यह कोई नई लड़ाई नहीं है. इस बार मैं कहता हूं कि एक लाख से ज्यादा वोटों से जीतूंगा, लेकिन जनता कहती है कि दो लाख से ज्यादा से जिताएंगे."

यह भी पढ़ें: 'अनंत सिंह कौन हैं, मैं नहीं जानता...', बोले RJD नेता सूरजभान सिंह, मोकामा सीट से पत्नी लड़ रहीं चुनाव

सम्बंधित ख़बरें

prashant kishor
'हैदराबाद पर ध्यान दें, सीमांचल में भ्रम ने फैलाएं...', असदुद्दीन ओवैसी को प्रशांत किशोर की सलाह 
Tejashwi Yadav's statement on election commission's documents issue before Bihar voting
तेजस्वी यादव ने चुनाव आयोग पर क्यो उठाए सवाल? 
Bihar elections fever rises after Chhath festival
छठ के बाद बिहार में चढ़ेगा चुनावी रंग चढ़ेगा, बड़ी रैलियां और घोषणा पत्र पर नजर 
If made CM face, action will be taken even for Tejashwi's shadow
'गलत कार्यों को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे', बोले तेजस्वी यादव  
RJD and Congress members are threatening with firearms and abduction: PM Modi
छठ के बाद बिहार में बढ़ेगा सियासी तापमान, प्रचार में ताकत झोकेंगे ये दिग्गज 

अनंत सिंह ने अपने ऊपर लगे 'बाहुबली' के टैग को भी खारिज किया और कहा, "यह बाहुबल की लड़ाई नहीं है. ना वह बाहुबली है, ना मैं बाहुबली हूं - सिर्फ जनता बाहुबली है."

बिहार चुनाव की विस्तृत कवरेज के लिए यहां क्लिक करें

बिहार विधानसभा की हर सीट का हर पहलू, हर विवरण यहां पढ़ें

मैं तो यहीं का बेटा हूं, यहीं की मिट्टी से जुड़ा हूं- अनंत सिंह

अपने प्रतिद्वंद्वी सूरजभान सिंह पर हमला बोलते हुए अनंत सिंह ने कहा, "वह तो यहां के रहे ही नहीं. देश-विदेश और दिल्ली में घूमते रहते हैं. कभी मुंगेर, कभी नवादा से चुनाव लड़ते हैं. मैं तो यहीं का बेटा हूं, यहीं की मिट्टी से जुड़ा हूं. पांच बार से विधायक रहा हूं और इस बार फिर जीतूंगा."

Advertisement

तेजस्वी यादव जेल जाएंगे- अनंत सिंह

तेजस्वी यादव पर निशाना साधते हुए अनंत सिंह ने कहा, "वह रोजगार की बात कर रहे हैं लेकिन पहले उन्हें जेल जाना पड़ेगा. चारा घोटाला उनके पिता ने किया था, अब उन्होंने नौकरी के बदले जमीन लिखवा ली. ऐसे में वह मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, जेल जाएंगे."

यह भी पढ़ें: मोकामा में बाहुबली फाइट... तेजस्वी क्या सूरजभान सिंह के सहारे अनंत सिंह का किला भेद पाएंगे?

'नीतीश कुमार ही बनेंगे सीएम'

राज्य सरकार की तारीफ करते हुए अनंत सिंह ने कहा, "मोदी बहुत शानदार नेता हैं और नीतीश जी ने जबरदस्त काम किया है. अब सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, पहले जो फैक्ट्रियां बंद थीं, वे सब फिर से सक्रिय हो रही हैं." मुख्यमंत्री पद को लेकर उन्होंने कहा, "चुनाव के बाद भी नीतीश जी ही मुख्यमंत्री बनेंगे. इसमें कोई शक नहीं है."

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement