बिहार: कांग्रेस ने 11 उम्मीदवारों का किया ऐलान, इस सीट पर सीपीआई से फ्रेंडली फाइट!

महागठबंधन में कांग्रेस और आरजेडी के अलावा वामपंथी दल और मुकेश सहनी की वीआईपी शामिल है. ऐसे में आरजेडी और कांग्रेस के बीच सीट की संख्या से ज्यादा सियासी जमीन की लड़ाई है. इसके चलते ही कांग्रेस और आरजेडी के बीच शह-मात का खेल चल रहा है.

बिहार विधानसभा चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो चुका है. एक तरफ बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों को तीन लिस्ट जारी कर दी है. महागठबंधन के बीच सीट बंटवारे की औपचारिक घोषणा अब तक नहीं हुई है, और न ही उम्मीदवारों की कोई साझा सूची जारी की गई है. इस बीच महागठबंधन से बड़ी खबर आई है.

दिल्ली से पटना पहुंचते ही प्रदेश कांग्रेस के नेताओं ने उम्मीदवारों को दनादन सिंबल बांटने शुरू कर दिए हैं. कांग्रेस और सीपीआई आमने-सामने हैं. बेगूसराय की बछवाड़ा सीट पर कांग्रेस और सीपीआई के बीच फ्रेंडली फाइट के आसार हैं. सीपीआई पहले ही बछवाड़ा सीट पर अवधेश राय को उम्मीदवार बना चुकी है. अब कांग्रेस ने इसी सीट पर गरीब दास को उम्मीदवार बनाया है.

कांग्रेस ने बछवाड़ा सीट से गरीब दास, कुटुंबा से राजेश राम, सुल्तानगंज से ललन कुमार, बरबीघा से त्रिशूलधारी सिंह, नालंदा से कौशलेंद्र सिंह, राजापाकड़ से प्रतिमा दास, औरंगाबाद से आनंद शंकर सिंह, वजीरगंज से डॉ शशि शेखर सिंह और अमरपुर से जितेंद्र सिंह को सिंबल दिया है.

बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव दो चरणों में होगा. राज्य की 243 विधानसभा सीटों पर दो चरण में वोटिंग होगी. पहले चरण का मतदान छह नवंबर और दूसरे चरण का मतदान 11 नवंबर को होगा. मतगणना 14 नवंबर को होगी. 

