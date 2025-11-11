Bypoll 2025 Live: सात राज्यों की 8 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव आज, नगरोटा और बडगाम में JKNC-BJP के बीच टक्कर

सात राज्यों की 8 विधानसभा सीटों के उपचुनाव में आज वोट डाले जाएंगे. मतों की गिनती 14 नवंबर को होगी. राजस्थान में, अंता सीट भाजपा विधायक कंवरलाल मीणा को उप-विभागीय मजिस्ट्रेट (एसडीएम) पर पिस्तौल तानने के आरोप में दोषी ठहराए जाने और तीन साल की जेल की सजा के बाद अयोग्य घोषित किए जाने के कारण रिक्त हो गई थी. जम्मू-कश्मीर में पिछले साल अक्टूबर में बडगाम विधानसभा सीट मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के छोड़ने की वजह से और नगरोटा सीट भाजपा विधायक के निधन से खाली हुई थी.

घाटशिला उपचुनाव झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) के नेता और राज्य के शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन के निधन के कारण आवश्यक हो गया था, जबकि तेलंगाना की जुबली हिल्स सीट विधायक मगंती गोपीनाथ के निधन के कारण रिक्त हो गई थी. पंजाब में तरनतारन उपचुनाव जून में आम आदमी पार्टी के विधायक कश्मीर सिंह सोहल के निधन के कारण कराना पड़ा. ओडिशा में नुआपाड़ा उपचुनाव बीजद विधायक और पूर्व मंत्री राजेंद्र ढोलकिया के 8 सितंबर को निधन के बाद आवश्यक हो गया था. मिजोरम की डम्पा विधानसभा सीट 21 जुलाई को एमएनएफ विधायक लालरिन्टलुआंगा सैलो के निधन के बाद रिक्त हो गई थी.