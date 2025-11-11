scorecardresearch
 
Advertisement

Feedback

लाइव अपडेट

Bypoll 2025 Live: सात राज्यों की 8 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव आज, नगरोटा और बडगाम में JKNC-BJP के बीच टक्कर

aajtak.in | नई दिल्ली | 11 नवंबर 2025, 5:13 AM IST

Assembly Bypoll 2025 Live Updates: जम्मू-कश्मीर की बडगाम और नगरोटा, राजस्थान के अंता, झारखंड की घाटशिला, पंजाब की तरनतारन, मिजोरम की डम्पा, ओडिशा की नुआपड़ा और तेलंगाना की जुबली हिल्स विधानसभा सीट पर ये उपचुनाव हो रहे हैं.

Bypolls to 8 Assembly seats across 7 states today Bypolls to 8 Assembly seats across 7 states today

सात राज्यों की 8 विधानसभा सीटों के उपचुनाव में आज वोट डाले जाएंगे. मतों की गिनती 14 नवंबर को होगी. राजस्थान में, अंता सीट भाजपा विधायक कंवरलाल मीणा को उप-विभागीय मजिस्ट्रेट (एसडीएम) पर पिस्तौल तानने के आरोप में दोषी ठहराए जाने और तीन साल की जेल की सजा के बाद अयोग्य घोषित किए जाने के कारण रिक्त हो गई थी. जम्मू-कश्मीर में पिछले साल अक्टूबर में बडगाम विधानसभा सीट मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के छोड़ने की वजह से और नगरोटा सीट भाजपा विधायक के निधन से खाली हुई थी.

घाटशिला उपचुनाव झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) के नेता और राज्य के शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन के निधन के कारण आवश्यक हो गया था, जबकि तेलंगाना की जुबली हिल्स सीट विधायक मगंती गोपीनाथ के निधन के कारण रिक्त हो गई थी. पंजाब में तरनतारन उपचुनाव जून में आम आदमी पार्टी के विधायक कश्मीर सिंह सोहल के निधन के कारण कराना पड़ा. ओडिशा में नुआपाड़ा उपचुनाव बीजद विधायक और पूर्व मंत्री राजेंद्र ढोलकिया के 8 सितंबर को निधन के बाद आवश्यक हो गया था. मिजोरम की डम्पा विधानसभा सीट 21 जुलाई को एमएनएफ विधायक लालरिन्टलुआंगा सैलो के निधन के बाद रिक्त हो गई थी.

5:13 AM (30 मिनट पहले)

Vidhan Sabha Byelection 2025: नगरोटा और बडगाम में भी उपचुनाव के लिए मतदान

Posted by :- deepak mishra

जम्मू-कश्मीर में, नगरोटा निर्वाचन क्षेत्र में भाजपा और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेतृत्व वाले गठबंधन के बीच सीधा मुकाबला होने की उम्मीद है, जबकि बडगाम में एनसी, पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) और पीपुल्स अलायंस फॉर चेंज - पीपुल्स कॉन्फ्रेंस, पीपुल्स डेमोक्रेटिक फ्रंट और जस्टिस एंड डेवलपमेंट फ्रंट (जेडीएफ) के गठबंधन के बीच त्रिकोणीय मुकाबला होने की संभावना है.

5:11 AM (33 मिनट पहले)

Upchunav 2025 Live Updates: विधायकों के निधन से खाली हुई थी घाटशिला और जुबली हिल्स सीट

Posted by :- deepak mishra

घाटशिला उपचुनाव झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) के नेता और राज्य के शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन के निधन के कारण आवश्यक हो गया था, जबकि तेलंगाना की जुबली हिल्स सीट विधायक मगंती गोपीनाथ के निधन के कारण रिक्त हो गई थी.

5:09 AM (34 मिनट पहले)

Assembly Bypoll 2025: ​सात राज्यों में 8 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए आज वोटिंग

Posted by :- deepak mishra

जम्मू-कश्मीर, ओडिशा, झारखंड, मिजोरम, पंजाब, तेलंगाना और राजस्थान में विधानसभा उपचुनाव के लिए आज मतदान है. नतीजे 14 नवंबर को बिहार चुनाव के साथ ही घोषित होंगे. जम्मू-कश्मीर की बडगाम और नगरोटा, राजस्थान की अंता, झारखंड की घाटशिला, पंजाब की तरनतारन, मिजोरम की डम्पा, ओडिशा की नुआपड़ा और तेलंगाना की जुबली हिल्स विधानसभा सीट पर ये उपचुनाव हो रहे हैं. 

Advertisement
Advertisement