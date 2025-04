UPMSP 10th-12th Result 2025: यूपी बोर्ड रिजल्ट को लेकर सचिव ने जारी किया अहम नोटिस, दी ये जानकारी

UP Board Result 2025: When Will Class 10 and 12 Results Be Declared: उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (UPMSP) ने आज, 15 अप्रैल को यूपी बोर्ड कक्षा 10वीं और 12वीं के नतीजे घोषित करने की खबर को पूरी तरह से खारिज किया ह.। सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों पर यह अफवाह फैली थी कि यूपी बोर्ड 10वीं और 12वीं के परिणाम 15 अप्रैल को घोषित होंगे, लेकिन यूपी बोर्ड ने इस सूचना को गलत और भ्रामक बताया है.

बोर्ड सचिव ने जारी किया नोटिस

बोर्ड सचिव भगवती सिंह द्वारा जारी किए गए एक नोटिस में कहा गया है, “सार्वजनिक रूप से सूचित किया जाता है कि सोशल मीडिया और अन्य चैनलों पर यह गलत सूचना प्रसारित की जा रही है कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा वर्ष 2025 की हाईस्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा के परिणाम 15 अप्रैल 2025 को दोपहर 2:00 बजे घोषित किए जाएंगे. यह पूरी तरह से गलत और भ्रामक है.”

बोर्ड ने यह भी स्पष्ट किया कि परिणामों की सही तारीख और समय की जानकारी upmsp.edu.in या upmspresults.nic.in पर उचित समय पर दी जाएगी. यूपी बोर्ड द्वारा 24 फरवरी से 12 मार्च 2025 तक राज्य के 8,140 परीक्षा केंद्रों पर कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं आयोजित की गई थीं. फिलहाल, यूपी बोर्ड कॉपी चेकिंग का कार्य पूरा कर रहा है, और रिजल्ट की तारीख जल्द ही घोषित की जाएगी.

बोर्ड रिजल्ट चेक करने का तरीका क्या है?

स्टेप 1: सबसे पहले यूपी बोर्ड की आधकारिक वेबसाइट upmsp.edu.in या upresults.nic.in पर जाएं.

स्टेप 2: होमपेज पर, 'यूपी बोर्ड हाईस्कूल (कक्षा 10वीं) परिणाम 2024' लिंक पर क्लिक करें.

स्टेप 3: अब अपना परीक्षा वर्ष, रोल नंबर और सुरक्षा कोड दर्ज करके 'View Result' लिंक पर क्लिक करें.

स्टेप 4: आपका यूपी बोर्ड 10वीं का रिजल्ट स्क्रीन पर खुल जाएगा, इसे चेक करें.

स्टेप 5: अपनी प्रोविजनल मार्कशीट डाउनलोड करें और आगे के लिए प्रिंटआउट लेकर अपने पास रख लें.