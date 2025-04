UP Board 12th Result 2025 Today: आज घोषित होगा यूपी बोर्ड हाईस्कूल का रिजल्ट, देखें मार्कशीट डाउनलोड करने का तरीका

UP Board 12th Result 2025 Today: उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (UPMSP) द्वारा आयोजित इंटरमीडिएट (कक्षा 12वीं) बोर्ड परीक्षा 2025 दे चुके लाखों छात्रों का इंतजार अब खत्म होने जा रहा है. यूपी बोर्ड आज कक्षा 12वीं का रिजल्ट जारी करने वाला है. बोर्ड की ओर से परिणाम की तारीख पहले ही जारी की जा चुकी है और अब छात्र अपने रिजल्ट को लेकर काफी उत्साहित हैं. रिजल्ट चेक करने के लिए डायरेक्ट लिंक दोपहर 12:30 बजे के बाद एक्टिव हो जाएगा.

यूपी बोर्ड परिणाम को लेकर हर एक अपडेट जानने के लिए छात्र Aajtak.in और यूपी बोर्ड की वेबसाइट्स के साथ जुड़े रहें. रिजल्ट जारी होते ही छात्र UPMSP की ऑफिशियल वेबसाइट या रिजल्ट पोर्टल के माध्यम से अपना स्कोरकार्ड देख सकेंगे.

UP Board 10th Result 2025 Direct Link यहां होगा एक्टिव

UP Board 12th Result 2025 Direct Link यहां होगा एक्टिव

यूपी बोर्ड रिजल्ट चेक करने का आसान तरीका

Step 1: सबसे पहले upmsp.edu.in या upresults.nic.in पर जाएं.

Step 2: होमपेज पर आपको "UP Board 12th Result 2025" का लिंक दिखाई देगा, उस पर क्लिक करें.

Step 3: अब रोल नंबर और अपनी जन्म तिथि (DOB) जैसे जरूरी विवरण भरें.

Step 4: सभी डिटेल्स भरने के बाद "Submit" पर क्लिक करें.

Step 5: कुछ ही सेकंड में आपका रिजल्ट स्क्रीन पर दिखाई देगा.

Step 6: नीचे दिए गए "Download" बटन पर क्लिक कर अपनी मार्कशीट डाउनलोड करें और भविष्य के लिए उसका प्रिंटआउट निकाल लें.

UP Board 10th, 12th Result 2025 LIVE Updates: यहां देखें

छात्रों को मिलने वाली डिजिटल या प्रोविजनल मार्कशीट में निम्नलिखित जानकारियां दी जाती हैं:

- रोल नंबर (Roll Number)

- रोल कोड (Roll Code)

- पिता का नाम (Father’s Name)

- माता का नाम (Mother’s Name)

- विषयों के नाम (Subject Name)

- सैद्धांतिक परीक्षा में प्राप्त अंक (Marks in Theory)

- प्रायोगिक परीक्षा में प्राप्त अंक (Marks in Practical)

- प्रत्येक विषय में कुल अंक (Total Marks in Subject)

- कुल प्राप्तांक (Grand Total)

- रिजल्ट स्टेटस (Pass/Fail/Compartment)

- डिवीजन (First/Second/Third Division)

पिछले साल इन छात्रों ने किया था 12वीं में कमाल

साल 2024 में यूपी बोर्ड के कक्षा 12वीं में 82.60% छात्र सफल हुए थे. टॉपर्स में शुभम वर्मा ने सबसे ज्यादा 489/500 अंक (97.80%) प्राप्त कर टॉप किया था. उनके बाद विशु चौधरी, काजल सिंह, राज वर्मा, कशिश मौर्य, चार्ली गुप्ता, सुजाता पांडे, शीतल वर्मा और आदित्य कुमार यादव ने भी 97.60% से अधिक अंक प्राप्त कर मेरिट में अपनी जगह बनाई थी.

पुनर्मूल्यांकन (Revaluation) या स्क्रूटिनी

रिजल्ट के बाद यदि किसी छात्र को अपने अंकों में किसी प्रकार की गड़बड़ी लगती है, तो वे पुनर्मूल्यांकन (Revaluation) या स्क्रूटिनी के लिए आवेदन कर सकते हैं. इसके लिए भी जल्द ही बोर्ड दिशा-निर्देश जारी करेगा. छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे किसी भी फर्जी वेबसाइट या अफवाहों से सावधान रहें और सिर्फ आधिकारिक पोर्टल्स से ही जानकारी प्राप्त करें.