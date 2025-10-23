scorecardresearch
 

अब नवंबर में होगा SSC CHSL का एग्जाम, ऐसे चुनना होगा अपना स्लॉट

कर्मचारी चयन आयोग (SSC) ने संयुक्त उच्चतर माध्यमिक (10+2) स्तरीय परीक्षा (CHSL) 2025 की तिथि में संशोधन की घोषणा की है. पहले सितंबर में आयोजित होने वाली यह परीक्षा अब 12 नवंबर, 2025 को होगी. इस वर्ष आयोग ने उम्मीदवारों के लिए विशेष सुविधा प्रदान की है, जिसके तहत वे अपनी पसंद के अनुसार परीक्षा शहर, तिथि और पाली चुन सकते हैं.

12वीं पास उम्मीदवार एसएससी सीएचएसएल की परीक्षा दे सकते हैं. (Photo: Pexels)
12वीं पास उम्मीदवार एसएससी सीएचएसएल की परीक्षा दे सकते हैं. (Photo: Pexels)

कर्मचारी चयन आयोग ने SSC CHSL परीक्षा तिथि 2025 में संशोधन किया है. संयुक्त उच्चतर माध्यमिक (10+2) स्तरीय परीक्षा, 2025, जो पहले सितंबर में निर्धारित थी, अब 12 नवंबर, 2025 को आयोजित की जाएगी. उम्मीदवार SSC की आधिकारिक वेबसाइट ssc.gov.in पर आधिकारिक सूचना देख सकते हैं.

आयोग ने इस वर्ष उम्मीदवारों को अपनी पसंद के अनुसार परीक्षा शहर, तिथि और पाली चुनने की सुविधा शुरू की है. स्लॉट चयन की सुविधा 22 अक्टूबर से शुरू होकर 28 अक्टूबर, 2025 को बंद हो जाएगी.

आयोग ने स्लॉट चुनने के चरण भी साझा किए हैं. उम्मीदवारों को उम्मीदवार पोर्टल में लॉग इन करना होगा और 'मेरा आवेदन' चुनना होगा. उम्मीदवार के आवेदन की स्थिति सहित एक अनुभाग दिखाई देगा. उम्मीदवारों को 'शहर, परीक्षा तिथि, पाली चुनें' बटन पर क्लिक करना होगा.

SSC CHSL परीक्षा तिथि 2025: स्लॉट कैसे चुनें

1. एसएससी की आधिकारिक वेबसाइट ssc.gov.in पर जाएं.

2. लॉगिन लिंक पर क्लिक करें और लॉगिन विवरण दर्ज करें.

3. लॉगिन हो जाने के बाद, आवश्यक विवरण भरें और शहर चुनें.

4. सबमिट पर क्लिक करें और पुष्टिकरण पृष्ठ डाउनलोड करें.

5. आगे की आवश्यकता के लिए इसकी एक हार्ड कॉपी अपने पास रखें.

आयोग ने यह भी कहा है कि इस सुविधा का उपयोग करते समय, उम्मीदवारों से अनुरोध है कि वे परीक्षा तिथि, शहर और शिफ्ट चुनने के अपने विकल्प का सावधानीपूर्वक उपयोग करें क्योंकि किसी भी बदलाव के अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा क्योंकि आवंटन उम्मीदवारों द्वारा स्वयं चुने गए विकल्पों के आधार पर किया जा रहा है. अधिक जानकारी के लिए उम्मीदवार एसएससी की आधिकारिक वेबसाइट देख सकते हैं.

