महाराष्ट्र 10वीं बोर्ड रिजल्ट 2025: ये रहा DigiLocker से मार्कशीट डाउनलोड करने का तरीका

Maharashtra SSC 10th Result 2025: महाराष्ट्र बोर्ड एसएससी 10वीं परीक्षा का परिणाम 2025 जल्द जारी होने वाला है. महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (MSBSHSE) महाराष्ट्र SSC (कक्षा 10) परिणाम 2025 जारी करने की तैयारी कर रहा है. इस साल करीब 16 लाख से अधिक विद्यार्थियों को अपने एसएससी बोर्ड रिजल्ट का इंतजार है.

Advertisement

महाराष्ट्र एसएससी 10वीं बोर्ड रिजल्ट कब आएगा?

इस परीक्षा में 16,11,610 छात्र शामिल हुए, जिनमें 8,64,120 लड़के, 7,47,471 लड़कियां और 19 ट्रांसजेंडर विद्यार्थी शामिल थे. ये परीक्षाएं मुंबई, पुणे, नागपुर और कोंकण सहित कई डिवीज़नों में पेन-एंड-पेपर फॉर्मेट में आयोजित की गईं. मूल्यांकन भाषा के पेपर से शुरू हुआ और सामाजिक विज्ञान के पेपर के साथ समाप्त हुआ. इन बोर्ड परीक्षाओं का परिणाम मई के तीसरे सप्ताह में जारी किया जा सकता है.

इन वेबसाइट्स पर चेक कर सकेंगे 10वीं बोर्ड रिजल्ट

महाराष्ट्र बोर्ड एसएससी 10वीं रिजल्ट जारी होने के बाद छात्र बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट mahahsscboard.in, mahresult.nic.in, sscresult.mkcl.org और DigiLocker पर चेक कर सकेंगे. इसके अलावा छात्रों की सहूलियत के लिए aajtak.in पर भी नतीजे चेक किए जा सकेंगे. छात्रों को सिर्फ अपना सीट नंबर और माता का नाम दर्ज करना होगा.

Advertisement

महाराष्ट्र एसएससी 10वीं बोर्ड रिजल्ट का डायरेक्ट लिंक यहां मिलेगा-

How to Check Maharashtra SSC result 2025 Online: यहां देखें तरीका

स्टेप 1: ऊपर बताई गई वेबसाइट पर जाएं.

स्टेप 2: होमपेज पर 'Results' सेक्शन में 'Maharashtra SSC result 2025' लिंक पर क्लिक करें (जल्द एक्टिव होगा).

स्टेप 3: अपना सीट नंबर या रोल नंबर और माता का नंबर दर्ज करें.

स्टेप 4: महाराष्ट्र एसएससी 10वीं बोर्ड रिजल्ट स्क्रीन पर खुल जाएगा, इसे चेक करें.

स्टेप 5: आगे के लिए ऑनलाइन मार्कशीट डाउनलोड करें और प्रिंटआउट ले लें.

How to Check Maharashtra SSC Results 2025 on DigiLocker: यहां देखें तरीका

स्टेप 1: यूजरनेम और पासवर्ड दर्ज करके DigiLocker ऐप में या वेबसाइट पर लॉग इन करें.

स्टेप 2: 'प्रोफाइल' पेज पर जाएं और आधार नंबर सिंक करें, अगर आधार नंबर का उपयोग करके DigiLocker अकाउंट पहले से ही बनाया गया है, तो उसे फिर से सिंक करने की जरूरत नहीं है.

स्टेप 3: बाएं साइडबार में 'पुल पार्टनर डॉक्यूमेंट्स' बटन पर क्लिक करें.

स्टेप 4: अगली स्क्रीन पर दो ड्रॉपडाउन होंगे- पहले ड्रॉपडाउन में, 'महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी एजुकेशन' चुनें.

स्टेप 5: अगले ड्रॉपडाउन में, मार्कशीट SSC मार्कशीट/माइग्रेशन या पासिंग चुनें.

स्टेप 6: अगली स्क्रीन पर महाराष्ट्र SSC परीक्षा का साल और रोल नंबर जैसी मांगी जरूरी डिटेल्स दर्ज करें.

स्टेप 7: 'दस्तावेज प्राप्त करें' पर क्लिक करने के बाद महाराष्ट्र SSC डिजिटल मार्कशीट/प्रमाणपत्र डाउनलोड हो जाएगा.

स्टेप 8: इन डॉक्यूमेंट्स को DigiLocker खाते में सहेजने के लिए Save to Locker बटन पर क्लिक करें.

Advertisement

10वीं बोर्ड रिजल्ट की ओरिजनल मार्कशीट संबंधित स्कूलों के माध्यम से भेजी जाएगी. स्कोर पुनर्मूल्यांकन चाहने वालों के लिए, बोर्ड परिणाम घोषणा के बाद दो सप्ताह के भीतर पुनः सत्यापन प्रक्रिया की सुविधा प्रदान करता है. पिछले साल की तुलना में परिणामों की जल्दी घोषणा की जा सकती है. पिछले साल रिजल्ट 27 मई 2024 को घोषित किया गया था.