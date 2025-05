मदरसों के पाठ्यक्रम में शामिल होगा 'ऑपरेशन सिंदूर', उत्तराखंड की धामी सरकार का बड़ा फैसला

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य सरकार ने फैसला किया है कि राज्य के सभी मान्यता प्राप्त मदरसों के पाठ्यक्रम में अब 'ऑपरेशन सिंदूर' को शामिल किया जाएगा.

Madrasa Students Will Learn About Operation Sindoor in Uttrakhand