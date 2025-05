Jharkhand 12th Result 2025: कल सुबह 11:30 बजे आएगा झारखंड बोर्ड 12वीं का रिजल्ट, इस डायरेक्ट लिंक से होगा चेक

JAC 12th Result Tomorrow: झारखंड बोर्ड कक्षा 12वीं के छात्रों का इंतजार कल खत्म हो जाएगा. झारखंड बोर्ड द्वारा सूचित किया गया है कि कल यानी 31 मई 2025 को कक्षा 12वीं यानी इंटरमीडिएट के नतीजे जारी कर दिए जाएंगे. इस साल 12वीं की परीक्षा में शामिल हुए स्टूडेंट्स कल सुबह 11:30 बजे आधिकारिक वेबसाइट के अलावा Aajtak.in पर भी अपना स्कोरकार्ड चेक कर सकेंगे.

छात्रों की सहूलियत के लिए झारखंड बोर्ड कक्षा 12वीं का रिजल्ट आजतक की वेबसाइट पर भी होस्ट किया जा रहा है. आधिकारिक वेबसाइट पर रिजल्ट जारी होते ही झारखंड बोर्ड 12वीं वार्षिक परीक्षा 2025 का परिणाम aajtak.in पर भी देखा जा सकता है. 11:30 बजे परिणाम घोषित होने के बाद 12:30 रिजल्ट चेक करने का लिंक एक्टिव किया जाएगा.

Direct Link To Check Jharkhand Board 12th Result 2025

How To Check Jharkhand Board 12th Result On Aajtak:

Step 1: आजतक की वेबसाइट https://aajtak.in पर जाएं.

Step 2: होमपेज पर 'बोर्ड रिजल्ट' पर क्लिक करें.

Step 3: यहां 'झारखंड बोर्ड' लिंक पर क्लिक करें.

Step 4: अब 'झारखंड बोर्ड 12वीं रिजल्ट 2025' लिंक पर क्लिक करें.

Step 5: यहां रोल नंबर डालने पर आपका बोर्ड रिजल्ट स्क्रीन पर खुल जाएगा.

Step 6: रिजल्ट चेक करके उसका प्रिंटआउट लेकर अपने पास रख सकते हैं.

बता दें कि कक्षा 12वीं की परीक्षाएं 11 फरवरी से 4 मार्च तक दो पालियों में आयोजित की थी. पिछले साल 12वीं में 85.48% रहा था.

How To Check Jharkhand Board 12th Result On Official Website:

Step 1: JAC की आधिकारिक वेबसाइट jacresults.com पर जाएं.

Step 2: होम पेज पर उपलब्ध JAC 12वीं रिजल्ट 2025 लिंक पर क्लिक करें.

Step 3: एक नया पेज खुलेगा जहां उम्मीदवारों को लॉगिन विवरण दर्ज करना होगा.

Step 4: सबमिट पर क्लिक करें और आपका रिजल्ट प्रदर्शित होगा.

Step 5: रिजल्ट चेक करें और पेज डाउनलोड करें.

Step 6: आगे की जरूरत के लिए इसकी हार्ड कॉपी अपने पास रख लें.