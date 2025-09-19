scorecardresearch
 

Feedback

DUSU Election Rahul Jhansla: NSUI के वो अकेले कैंडिडेट, जो DU में बचा रहे कांग्रेस की लाज!

दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव में उपाध्यक्ष पद पर NSUI के राहुल झांसला ने शानदार प्रदर्शन करते हुए अपने प्रतिद्वंद्वी को काफ़ी पीछे छोड़ दिया है. आइए जानते हैं NSUI की तरफ से आगे चल रहे राहुल कौन हैं.

Advertisement
X
उपाध्यक्ष पद पर NSUI के राहुल यादव झांसला आगे चल रहे हैं. (Photo: Instagram\@rahuljhanslayadav)
उपाध्यक्ष पद पर NSUI के राहुल यादव झांसला आगे चल रहे हैं. (Photo: Instagram\@rahuljhanslayadav)

DUSU Election 2025 Vice-President Rahul Yadav Jhansla: दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव का रोमांच अब अपने चरम पर है. आठ राउंड की काउंटिंग पूरी हो चुकी है. DUSU के प्रेसिडेंट पद पर ABVP के आर्यन मान लगातार आगे चल रहे हैं, वहीं उपाध्यक्ष पद पर NSUI के राहुल झांसला पार्टी की इज़्ज़त बचाते हुए मज़बूती से आगे निकल चुके हैं.

आठवें राउंड तक राहुल को 17 हजार वोट मिल चुके हैं, जबकि ABVP के गोविंद तनवर 7,643 वोटों पर अटके हुए हैं. ऐसे में लगभग साफ हो गया है कि डूसू के नए वाइस प्रेसिडेंट राहुल झांसला ही होंगे. आइए, अब जानते हैं कौन हैं ये राहुल, जो छात्रों की पहली पसंद बन गए हैं.

राहुल दिल्ली यूनिवर्सिटी के बौद्ध अध्ययन विभाग के छात्र हैं और अलवर के रहने वाले हैं. आइए उनके बारे में जानते हैं.
राहुल झांसला की वेबसाइट के अनुसार, राहुल यादव झांसला एक राजनीतिक रूप से सक्रिय छात्र नेता हैं जो छात्र अधिकारों, युवा सशक्तिकरण और प्रभावशाली राजनीतिक सक्रियता के प्रति अपनी अटूट प्रतिबद्धता के लिए जाने जाते हैं.

सम्बंधित ख़बरें

DUSU Elections: A Tight Contest Between ABVP and NSUI
DUSU चुनाव: 3 पदों पर ABVP की बढ़त, एक सीट पर NSUI आगे 
DU में एबीवीपी, JNU में लेफ्ट... जानें और किन विश्वविद्यालयों में है किनका दबदबा 
DUSU Elections: ABVP Leads, NSUI Holds One Seat
DUSU चुनाव: ABVP 3 सीटों पर आगे, इस सीट पर NSUI को बढ़त 
DUSU चुनाव 2025 में अध्यक्ष समेत तीन पदों पर ABVP आगे चल रही है, उपाध्यक्ष पद पर NSUI बढ़त बनाए हुए हैं(Photo: PTI)
DUSU चुनाव: इस साल भी जीतेगी ABVP? बस एक पोस्ट पर NSUI आगे... जानिए किस पद पर कौन जीत रहा 
posters on road
DUSU चुनाव में उड़ीं HC के आदेश की धज्जियां... ढोल बजाकर प्रचार, सड़क पर हर जगह प्रिंटेड पोस्टर्स 

दिल्ली विश्वविद्यालय (शहीद भगत सिंह कॉलेज) से ग्रेजुएट, राहुल ने कई भूख हड़तालों और विरोध प्रदर्शनों का नेतृत्व किया है और बड़े पैमाने पर छात्र आंदोलनों का प्रबंधन किया है जिससे परिसर के मुद्दों पर सभी का ध्यान गया.

Advertisement

DUSU 2025 काउंटिंग अपडेट (12 राउंड के बाद)

  • अध्यक्ष पद

आर्यन मान : 16,223

जोसलिन चौधरी : 7,721

उमांशी लांबा : 3,701

  • उपाध्यक्ष पद

गोविंद तंवर : 12,392

राहुल झांसला : 17,240

  • सचिव पद

कुणाल चौधरी : 13,983

कबीर : 9,684

  • संयुक्त सचिव पद

दीपिका झा : 12,314

लवकुश भड़ाना : 11,275

39.45 प्रतिशत रहा मतदान
 2025 चुनावों में 52 केंद्रों पर 195 मतदान केंद्रों पर मतदान हुआ है. 36 कॉलेजों और विभागों में सुबह का सत्र सुबह 8.30 बजे से दोपहर 1 बजे तक चला, जबकि आठ कॉलेजों में शाम का सत्र दोपहर 3 बजे से शुरू होकर शाम 7:30 वोट डाले गए. दोपहर बाद तक, 43 मतदान केंद्रों से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें (ईवीएम) मतगणना केंद्र पर पहुंचा दी गईं थीं, जिनमें कुल 1,33,412 मत दर्ज किए गए. अब तक 52,635 मतों के आंकड़े प्राप्त हो चुके है. इस प्रकार मतदान प्रतिशत लगभग 39.45 प्रतिशत रहा है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    एशिया कप 2025 शेड्यूल
    Advertisement