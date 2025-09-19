DUSU Election Rahul Jhansla: NSUI के वो अकेले कैंडिडेट, जो DU में बचा रहे कांग्रेस की लाज!

DUSU Election 2025 Vice-President Rahul Yadav Jhansla: दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव का रोमांच अब अपने चरम पर है. आठ राउंड की काउंटिंग पूरी हो चुकी है. DUSU के प्रेसिडेंट पद पर ABVP के आर्यन मान लगातार आगे चल रहे हैं, वहीं उपाध्यक्ष पद पर NSUI के राहुल झांसला पार्टी की इज़्ज़त बचाते हुए मज़बूती से आगे निकल चुके हैं.
आठवें राउंड तक राहुल को 17 हजार वोट मिल चुके हैं, जबकि ABVP के गोविंद तनवर 7,643 वोटों पर अटके हुए हैं. ऐसे में लगभग साफ हो गया है कि डूसू के नए वाइस प्रेसिडेंट राहुल झांसला ही होंगे. आइए, अब जानते हैं कौन हैं ये राहुल, जो छात्रों की पहली पसंद बन गए हैं.
राहुल दिल्ली यूनिवर्सिटी के बौद्ध अध्ययन विभाग के छात्र हैं और अलवर के रहने वाले हैं. आइए उनके बारे में जानते हैं.
राहुल झांसला की वेबसाइट के अनुसार, राहुल यादव झांसला एक राजनीतिक रूप से सक्रिय छात्र नेता हैं जो छात्र अधिकारों, युवा सशक्तिकरण और प्रभावशाली राजनीतिक सक्रियता के प्रति अपनी अटूट प्रतिबद्धता के लिए जाने जाते हैं.
दिल्ली विश्वविद्यालय (शहीद भगत सिंह कॉलेज) से ग्रेजुएट, राहुल ने कई भूख हड़तालों और विरोध प्रदर्शनों का नेतृत्व किया है और बड़े पैमाने पर छात्र आंदोलनों का प्रबंधन किया है जिससे परिसर के मुद्दों पर सभी का ध्यान गया.
DUSU 2025 काउंटिंग अपडेट (12 राउंड के बाद)
आर्यन मान : 16,223
जोसलिन चौधरी : 7,721
उमांशी लांबा : 3,701
गोविंद तंवर : 12,392
राहुल झांसला : 17,240
कुणाल चौधरी : 13,983
कबीर : 9,684
दीपिका झा : 12,314
लवकुश भड़ाना : 11,275
39.45 प्रतिशत रहा मतदान
2025 चुनावों में 52 केंद्रों पर 195 मतदान केंद्रों पर मतदान हुआ है. 36 कॉलेजों और विभागों में सुबह का सत्र सुबह 8.30 बजे से दोपहर 1 बजे तक चला, जबकि आठ कॉलेजों में शाम का सत्र दोपहर 3 बजे से शुरू होकर शाम 7:30 वोट डाले गए. दोपहर बाद तक, 43 मतदान केंद्रों से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें (ईवीएम) मतगणना केंद्र पर पहुंचा दी गईं थीं, जिनमें कुल 1,33,412 मत दर्ज किए गए. अब तक 52,635 मतों के आंकड़े प्राप्त हो चुके है. इस प्रकार मतदान प्रतिशत लगभग 39.45 प्रतिशत रहा है.