CBSE Board 10th Result Date And Time: आज जारी होगा CBSE बोर्ड 10वीं का रिजल्ट? कभी भी एक्टिव हो सकता है लिंक, ऐसे कर सकेंगे चेक

When And Where To Check CBSE Board 10th Result 2025: CBSE बोर्ड ने आज यानी 13 मई को कक्षा 12वीं का रिजल्ट जारी कर दिया है और आज ही 10वीं का रिजल्ट भी जारी हो सकता है. पिछले साल 13 मई को ही दोनों कक्षाओं के परिणाम जारी कर दिए गए थे. 10वीं के रिजल्ट से जुड़े हर अपडेट समय पर जानने के लिए Aajtak.in के साथ बने रहें.

