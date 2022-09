UPSC CDS II Exam 2021: यूपीएससी सीडीएस-II का जरूरी नोटिस जारी, यहां चेक करें मार्क्स और डिटेल्स

UPSC CDS II Exam 2021 Important Notice: संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) ने यूपीएससी कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज एग्जाम-II 2021 का जरूरी नोटिस जारी कर दिया है. जो उम्मीदवार 14 नवंबर 2021 को आयोजित हुई यूपीएससी सीडीएस-II एग्जाम में बैठे थे, वे आयोग (यूपीएससी) की आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in पर जाकर जरूरी नोटिस चेक और डाउनलोड कर सकते हैं.

आयोग ने उन सभी उम्मीदवारों की डिटेल्स मार्क्स के साथ जारी की है, जो यूपीएससी सीडीएस-II परीक्षा 2021 में क्वालीफाई नहीं हुए हैं. इंडियन मिलिट्री एकेडमी (IMA) देहादून, इंडियन नेवल एकेडमी (INA), एझिमाला, केरल और एयर फोर्स एकेडमी (AFA), हैदराबाद 153वें कोर्स में दाखिले के लिए कुल 154 रिक्तियों पर 142 उम्मीदवारों का (81+47+14) चयन किया गया था. इनके फाइनल रिजल्ट 06 जून 2022 और ओटीए फाइनल रिजल्ट 11 अगस्त को घोषित किया गया था.

आयोग ने अब IMA, NA और AFA के लिए उन नॉन-क्वालीफाइड उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है, जिन्होंने डिस्क्लोजर का ऑप्शन चुना था. उम्मीदवार आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपने मार्क्स और डिटेल्स चेक कर सकते हैं. नोटिस और डिटेल्स चेक करने का तरीका नीचे देख सकते हैं.

UPSC CDS II Result 2021 Marks: इन स्टेप्स की मदद से चेक करें मार्क्स

स्टेप 1: सबसे पहसे यूपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं.

स्टेप 2: होम पेज पर व्हॉट्स न्यू में, 'Public Disclosure of marks and other details of non-recommended willing candidates: Combined Defence Services Examination (II), 2021' लिंक पर क्लिक करें.

स्टेप 3: नया पेज खुल जाएगा.

स्टेप 4: यहां ctrl+f टाइप करें और अपना रोल नंबर सर्च करें.

स्टेप 5: अपने मार्क्स और बाकी डिटेल्स चेक करें.

स्टेप 6: इसे डाउनलोड करें व आगे के लिए प्रिंटआउट लेकर अपने पास रख लें.

यूपीएससी सीडीएस-II रिजल्ट 2021 मार्क्स डाउनलोड करने के लिए इस लिंक पर भी क्लिक कर सकते हैं.

फाइनल रिजल्ट चेक करने के लिए यहां क्लिक करें-