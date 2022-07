UPPSC PCS Prelims Result 2022 Declared: पीसीएस प्रीलिम्स के नतीजे घोषित, 5,964 कैंडिडेट्स पास, इस Direct Link पर करें चेक

UPPSC PCS Prelims Result 2022 Declared at uppsc.up: उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC) ने यूपीपीएससी पीसीएस प्रीलिम्स रिजल्ट 2022 घोषित कर दिया है. जो उम्मीदवार जून 2022 में आयोजित हुई यूपीपीएससी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा में उपस्थित हुए थे, वे अब आयोग की आधिकारिक वेबसाइट uppsc.up.nic.in पर जाकर अपना रिजल्ट (UP PCS Prelims Result 2022) चेक कर सकते हैं.

यूपीपीएससी पीसीएस प्रीलिम्स एग्जाम 12 जून, 2022 को आयोजित किया गया था. जारी किए गए पीसीएस प्री रिजल्ट पीडीएफ के अनुसार, 6 लाख से अधिक आवेदन प्राप्त हुए थे, हालांकि, लगभग 50% उम्मीदवारों यानी लगभग 3 लाख उम्मीदवार पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा में बैठे थे. इनमें से कुल 5,964 उम्मीदवारों ने इस परीक्षा को क्वालिफाई किया है.

प्रीलिम्स में क्वालीफाई होने वाले उम्मीदवारों को अब मेन एग्जाम (UPPSC PCS Main 2022 Exam) देना होगा. मुख्य परीक्षा का शेड्यूल और ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया की डिटेल्स जल्द ही वेबसाइट पर जारी कर दी जाएंगी. इसके अलावा उम्मीदवारों के मार्क्स और यूपीपीएससी पीसीएस कट-ऑफ (UPPSC PCS cut off 2022) फाइनल रिजल्ट के बाद जारी किए जाएंगे. उम्मीदवार अधिक जानकारी के लिए वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं.

How to check UPPSC PCS Prelims Result 2022: ऐसे करें चेक

स्टेप 1: सबसे पहले यूपीपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट uppsc.up.nic.in पर जाएं.

स्टेप 2: होम पेज पर, 'LIST OF CANDIDATES QUALIFIED FOR THE COMBINED STATE/UPPER SUBORDINATE SERVICES(MAINS) EXAM-2022.' लिंक पर क्लिक करें.

स्टेप 3: चयनित उम्मीदवारों की पीडीएफ लिस्ट खुल जाएगी.

स्टेप 4: ctrl+f टाइप करें और अपना रोल नंबर दर्ज करके सर्च करें.

स्पे 5: इसे डाउनलोड करें और आगे के लिए प्रिंटआउट लेकर अपने पास रख लें.

UPPSC PCS Prelims Result 2022 Roll No List Direct link Here