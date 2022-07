UPPCL JE Civil Result 2022 Out: upenergy.in पर जारी हुआ जूनियर इंजीनियर भर्ती का रिजल्ट, ये रहा लिंक

UPPCL Junior Engineer Civil Result 2022: उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड (UPPCL) ने जूनियर इंजीनियर भर्ती परीक्षा 2022 के परिणाम (UPPCL JE Result 2022) घोषित कर दिए हैं. जो उम्मीदवार जून 2022 में आयोजित हुई भर्ती परीक्षा में उपस्थित हुए थे, वे अब यूपीपीसीएल की आधिकारिक वेबसाइट upenergy.in पर जाकर अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं. रिजल्ट चेक करने के लिए अपना रोल नंबर अपने पास रखें.

यूपीपीसीएल जूनियर इंजीनियर ट्रेनी भर्ती कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट (CBT) एग्जाम 22 जून 2022 को आयोजित किया गया था. परीक्षा के बाद आंसर-की पर प्राप्त आपत्तियों और दोनों शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर और नॉर्मलाइजेशन के बाद रिजल्ट जारी किया गया है. रिजल्ट चेक करने का तरीका नीचे देख सकते हैं.

UPPCL Junior Engineer Civil Result 2022: ऐसे चेक करें अपना रिजल्ट

स्टेप 1: सबसे पहले यूपीपीसीएल की आधिकारिक वेबसाइट upenergy.in पर जाएं.

स्टेप 2: होम पेज पर, 'Vacncy/Result' सेक्शन खोलें.

स्टेप 3: यहां, 'LIST OF SHORTLISTED CANDIDATES FOR DOCUMENT VERIFICATION FOR THE POST OF "JUNIOR ENGINEER (TRAINEE) CIVIL" AGAINST ADVT. NO. 03/VSA/2022/JE/CIVIL' के डाउनलोड लिंक पर क्लिक करें.

स्टेप 4: स्क्रीन पर यूपीपीसीएल जेई सिविल भर्ती परीक्षा 2022 परिणाम की पीडीएफ खुल जाएगी.

स्टेप 5: इस लिस्ट में अपना रोल नंबर चेक करें और आगे के लिए पीडीएफ डाउनलोड करके अपने पास रख लें.

चयनित उम्मीदवारों को अपने रोल नंबर के अनुसार, 07 अगस्त 2022 को दोपहर 02 बजे विद्युत प्रशिक्षण संस्थान, सरोजिनी नगर, लखनऊ-226006 पर उपस्थित होना होगा. इस दौरान कोविड-19 के मद्देनजर फेस मास्क, हैंड सेनेटाइजर, सोशल डिस्टेंसिंग आदि का ध्यान रखना जरूरी होगा. अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए रिजल्ट लिंक पर क्लिक करें.

बता दें कि इस भर्ती (UPPCL Junior Engineer Civil Recruitment 2022) अभियान के माध्यम से कुल 25 पद भरे जाएंगे. इस भर्ती के आवेदन 25 मार्च 2022 से शुरू हुए थे और 18 अप्रैल 2022 तक चले थे.

UPPCL Junior Engineer Civil Result 2022 Direct Link