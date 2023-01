UPPCL Sarkari Result 2022: जारी हुआ यूपीपीसीएल एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट रिजल्ट, ये रहा डायरेक्ट लिंक

UPPCL Executive Assistant Result 2022: उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (UPPCL) ने एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट भर्ती 2022 का रिजल्ट जारी कर दिया है. जो उम्मीदवार नवंबर 2022 में आयोजित हुई ऑनलाइन एग्जाम में उपस्थित हुए थे, वे अब यूपीपीसीएल की आधिकारिक वेबसाइट www.upenergy.in पर जाकर अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं.

यूपीपीसीएल कार्यकारी सहायक (Executive Assistant) भर्ती परीक्षा 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29 और 30 नवंबर 2022 को कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट (सीबीटी) मोड में आयोजित की गई थी. रिस्पॉन्स-की के विरुध अभ्यर्थियों से प्राप्त आपत्तियों की सब्जेक्ट एक्सपर्ट से जांच और सभी शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर में मार्स्क के नॉर्मलाइजेशन के बाद शॉर्टलिस्ट जारी की गई है. फिलहाल शॉर्टलिस्ट हुए उम्मीदवारों के रोल नंबर जारी किए गए हैं. रिजल्ट चेक करने का तरीका नीचे देख सकते हैं.

UPPCL Executive Assistant Result 2022: ऐसे चेक करें रिजल्ट

स्टेप 1: सबसे पहले यूपीपीसीएल की आधिकारिक वेबसाइट www.upenergy.in पर जाएं.

स्टेप 2: होम पेज पर, 'Vacancy/ Result' पर क्लिक करें.

स्टेप 3: अब, 'LIST OF CANDIDATES SHORTLISTED FOR SKILL TEST FOR THE POST OF "EXECUTIVE ASSISTANT" AGAINST ADVT. NO. 09/VSA/2022/EA' डाउनलोड लिंक पर क्लिक करें.

स्टेप 4: शॉर्टलिस्ट उम्मीदवारों के रोल नंबर की लिस्ट स्क्रीन पर खुल जाएगी, इसे चेक करें.

स्टेप 5: लिस्ट डाउनलोड करें व प्रिंटआउट लेकर अपने पास रखें.

आधिकारिक नोटिस के मुताबिक, यह मेरिट लिस्ट नहीं है. शॉर्टलिस्ट हुए गए उम्मीदवारों को अब दक्षता परीक्षा (टाइपिंग टेस्ट) के लिए उपस्थित होना होगा. टाइपिंग टेस्ट की तारीख, समय और स्थान की जानकारी उम्मीदवारों के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एसएमएस या ई-मेल पते के जरिए दे दी जाएगी.

बता दें कि यह भर्ती अभियान यूपी बिजली विभाग में एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट पद पर कुल 1033 रिक्तियों को भरने के लिए चलाया गया है. ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 19 अगस्त से 27 सितंबर 2022 तक चली थी. उत्तर कुंजी 06 दिसंबर 2022 को जारी की गई थी. भर्ती से संबंधित जरूरी जानकारी के लिए वेबसाइट पर नजर बनाए रखें.

UPPCL Executive Assistant Result 2022 Direct Link