UP Board 10th-12th Result 2021: यूपी बोर्ड के रिजल्ट की डेट और टाइम जारी, यहां करें चेक

UP Board 10th, 12th Result 2021 Date and Time: उत्‍तर प्रदेश माध्‍यमिक शिक्षा परिषद ने शुक्रवार को जानकारी दी कि उत्तर प्रदेश बोर्ड (UP Board) कक्षा 10वीं और 12वीं के बोर्ड रिजल्‍ट (10th-12th Results) आज (शनिवार) यानी 31 जुलाई को जारी किए जाएंगे. रिजल्‍ट की घोषणा दोपहर 3.30 बजे प्रेस कॉफ्रेंस के माध्‍यम से की जाएगी. रिजल्‍ट बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट upmsp.edu.in और upresults.nic.in पर जारी किए जाएंगे. हालांकि, इस वर्ष बोर्ड रिजल्‍ट AajTak एजुकेशन पर भी होस्‍ट किए जा रहे हैं.

आजतक रिजल्‍ट पेज पर जाने के लिए यहां क्लिक करें

केंद्र सरकार द्वारा कोरोना के खतरे को देखते हुए इस वर्ष बोर्ड परीक्षाएं रद्द कर दी गई हैं. यूपी बोर्ड ने भी एग्‍जाम रद्द कर दिए थे. जिसके बाद रिजल्‍ट मार्किंग फॉर्मूले पर तैयार किए गए हैं. जानकारी के मुताबिक, इस साल 30 लाख छात्रों को 12वीं और 26 लाख छात्रों को 10वीं की परीक्षा देनी थी. बोर्ड 10वीं और 12वीं के लगभग 56 लाख स्‍टूडेंट्स का रिजल्‍ट एक साथ जारी कर रहा है.

कक्षा 12 के छात्रों का मूल्यांकन उनके कक्षा 10 के अंकों (50 प्रतिशत वेटेज), और कक्षा 11 के स्कोर (40 प्रतिशत) और प्री-बोर्ड परीक्षा (10 प्रतिशत) के आधार पर किया गया है. वहीं कक्षा 10 के छात्रों के अंकों की गणना कक्षा 9 (50 प्रतिशत) और प्री-बोर्ड परीक्षा (50 प्रतिशत) के नंबरों के आधार पर की गई है. रिजल्‍ट से असंतुष्‍ट छात्रों को बाद में परीक्षा देने का भी मौका मिलेगा.

ये भी पढ़ें-