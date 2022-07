UP Madarsa Board Result 2022: madarsaboard.upsdc.gov.in पर जारी होने वाले हैं यूपी मदरसा बोर्ड रिजल्ट, ऐसे कर सकेंगे चेक

UP Madarsa Board Result 2022: उत्तर प्रदेश मदरसा बोर्ड (UP Madarsa Board) आज, 26 जुलाई 2022 को मदरसा बोर्ड की मुंशी, मौलवी, आलिम और फाजिल परीक्षाओं के परिणाम (UP Madarsa Board Result 2022) घोषित करने वाला है. जो छात्र इन परीक्षाओं में उपस्थित हुए थे. वे जल्द ही यूपी बोर्ड मदरसा की आधिकारिक वेबसाइट madarsaboard.upsdc.gov.in पर जाकर अपना रिजल्ट चेक कर सकेंगे. रिजल्ट चेक करने के लिए छात्रों को अपने रोल नंबर की जरूरत पड़ेगी.

उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक कल्याण वक्फ एवं हज विभाग मंत्री धर्मपाल सिंह परिणाम (UP Masarsa Munshi, Molvi, Alim, Kamil, Fazil Result 2022) की घोषणा कर सकते हैं. इस साल प्रदेश में लगभग 1 लाख से ज्यादा छात्रों ने यूपी मदरसा बोर्ड परीक्षा दी थी, जिन्हें अपने रिजल्ट का बेसब्री से इंतजार था. रिजल्ट चेक करने का तरीका और वेबसाइट्स लिंक नीचे देख सकते हैं.

How to Check UP Madarsa Board Result 2022: देखें तरीका

स्टेप 1: सबसे पहले यूपी मदरसा बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट madarsaboard.upsdc.gov.in पर जाएं.

स्टेप 2: होम पेज पर, मदरसा बोर्ड की मुंशी, मौलवी, आलिम और फाजिल रिजल्ट का लिंक (जल्द एक्टिव होगा) मिलेगा, अपने कक्षा के लिंक पर क्लिक करें.

स्टेप 3: अब अपना रोल नंबर दर्ज करें और सबमिट पर क्लिक करें.

स्टेप 4: आपका रिजल्ट कंप्यूटर स्क्रीन पर खुल जाएगा.

स्टेप 5: अपना रिजल्ट स्टेट्स और पर्सनल डिटेल्स चेक करें.

स्टेप 6: रिजल्ट की ऑनलाइन कॉपी डाउनलोड करें और प्रिंटआउट लेकर अपने पास रख लें.

पासिंग मार्क्स

इस परीक्षा में पास होने के लिए छात्रों को अपनी कक्षा के हर एक विषय में कम से कम 33 प्रतिशत अंक हासिल करने होंगे.