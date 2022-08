UP BEd 2022 Toppers List: यूपी बीएड एंट्रेंस में लड़कियों ने मारी बाजी, रागिनी यादव- नीतू यादव बनीं टॉपर

UP BEd Entrance Result 2022 Out at upbed2022.in, UP BEd 2022 Toppers List: आज तक को जानकारी देते हुए विश्वविद्यालय कुलपति प्रोफेसर कृष्णपाल सिंह ने बताया कि यह दूसरा बार मौका है जब रोहिलखंड विश्वविद्यालय ने बड़े स्तर पर संयुक्त बीएड प्रवेश परीक्षा को शांतिपूर्ण तरीके से कराया और कोई नकल नहीं हुई. इस प्रवेश परीक्षा में प्रयागराज के तीन उम्मीदवारों ने टॉप 10 लिस्ट में जगह बनाई है.

UP BEd Entrance Result 2022 Toppers list