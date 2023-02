SSC IMD Scientific Assistant Result 2022: जारी हुआ साइंटिफिक असिस्टेंट रिजल्ट, ये रहा डायरेक्ट लिंक

SSC Scientific Assistant Result 2022: कर्मचारी चयन आयोग (SSC) ने भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (Indian Meteorological Department) में साइंटिफिक असिस्टेंट भर्ती परीक्षा 2022 का परिणाम घोषित कर दिया है. जो उम्मीदवार दिसंबर 2022 में आयोजित हुई एसएससी की भर्ती परीक्षा में उपस्थित हुए थे, वे अब एसएससी की आधिकारिक वेबसाइट ssc.nic.in पर जाकर अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं.

एसएससी भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) में साइंटिफिक असिस्टेंट ग्रुप 'बी'नॉन गजेटेड पद पर कुल 995 रिक्तियां भरी जाएंगी. भर्ती परीक्षा 14 दिसंबर से 16 दिसंबर 2022 तक ऑनलाइन मोड में आयोजित की गई थी. एसएससी रिजल्ट चेक करने के लिए नीचे दिए गए स्टेप्स फॉलो कर सकते हैं.

SSC IMD Scientific Assistant Result 2022: ऐसे चेक करें एसएससी रिजल्ट

स्टेप 1: सबसे पहले एसएससी की आधिकारिक वेबसाइट ssc.nic.in पर जाएं.

स्टेप 2: होम पेज पर रिजल्ट सेक्शन पर क्लिक करें.

स्टेप 3: यहां Others में जाएं और 'Scientific Assistant in Indian Meteorological Department Examination, 2022: Declaration of Final Result' लिंक पर क्लिक करें.

स्टेप 4: स्क्रीन पर पीडीएफ खुल जाएगी, इस लिस्ट में अपना नाम और रोल नंबर चेक करें.

स्टेप 5: आगे के लिए लिस्ट डाउनलोड करें और पीडीएफ लेकर अपने पास रख लें.

SSC IMD Scientific Assistant Result 2022: रोल नंबर वाइज रिजल्ट

एसएससी साइंटिफिक असिस्टेंट फाइनल आंसर-की

एसएससी साइंटिफिक असिस्टेंट परीक्षा की फाइनल आंसर की और मार्क्स 7 मार्च 2023 को वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी, जिसे उम्मीदवार 21 मार्च तक चेक और डाउनलोड कर सकेंगे. उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे ताजा जानकारी के लिए वेबसाइट पर नजर बनाए रखें.

एसएससी साइंटिफिक असिस्टेंट रिजल्ट नोटिस-