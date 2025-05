बच्चों के रिजल्ट पर झूठ बोलते हैं कई पेरेंट्स? सोशल स्टिग्मा बना रहा दबाव, एक्सपर्ट बोले- इसे नॉर्मलाइज करना जरूरी

इसी हफ्ते सीबीएसई बोर्ड का रिजल्ट जारी हुआ है. आपने भी कई लोगों को अपने बच्चों का रिजल्ट बढ़ा-चढ़ाकर बताते देखा होगा. ऐसे लोग हमारे आसपास ही होते हैं जो बच्चों ही नहीं आपके सामने ही दूसरों से झूठ बोल देते हैं. इस झूठ का बच्चों पर क्या असर पड़ता है, व‍िशेषज्ञ से जान‍िए.

What Impact of parents lies on teenagers (Representational Image by AI)