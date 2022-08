RPSC RAS Mains Result 2022: जारी हुआ राजस्थान आरएएस मेन्स रिजल्ट, यहां चेक करें रोल नंबर

RPSC RAS Mains Result 2022 Declared: राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) ने राज्य और अधीनस्थ सेवा संयुक्त प्रतियोगी मुख्य परीक्षा 2021 के नतीजे (RPSC RAS Mains Result 2022) घोषित कर दिए हैं. जो उम्मीदवार इस भर्ती परीक्षा में उपस्थित हुए थे, वे अब आयोग (आरपीएससी) की आधिकारिक वेबसाइट rpsc.rajasthan.gov.in पर जाकर आरएएस मेन्स रिजल्ट चेक और डाउनलोड कर सकते हैं.

राजस्थान स्टेट एंड सबोर्डिनेट सर्विस कंबाइंड कॉम्पिटेटिव मेन्स परीक्षा 20 और 21 मार्च 2022 को आयोजित की गई थी. इस परीक्षा में कुल 2174 उम्मीदवार पास हुए हैं. शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों को अब पर्सनालिटी और वाइवा-वॉयस टेस्ट के लिए उपस्थित होना होगा. टेस्ट की तारीख और समय की जानकारी जल्द ही आधिकारिक वेबसाइट पर जारी की जाएगी. उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे ताजा जानकारी के लिए वेबसाइट पर नजर बनाए रखें. रिजल्ट चेक करने का तरीका नीचे देख सकते हैं.

How to Check RPSC RAS Mains 2021 Result: यहां देखें रिजल्ट चेक करने का तरीका

स्टेप 1: सबसे पहले आरपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट rpsc.rajasthan.gov.in पर जाएं.

स्टेप 2: होम पेज पर, 'Results' टैबर पर क्लिक करें.

स्टेप 3: यहां, 'Result Preamble and Cut-off Marks for Rajasthan State and Subordinate Services Combined Competitive (Mainss) Examination-2021' लिंक पर क्लिक करें.

स्टेप 4: आपका रिजल्ट स्क्रीन पर खुल जाएगा.

स्टेप 5: इसे चेक और डाउनलोड करें व आगे के लिए प्रिंटआउट लेकर अपने पास रख लें.

आयोग द्वारा जारी अधिसूचना में कहा गया है, "अगर कोई उम्मीदवार विज्ञापन / नियमों के अनुसार निर्धारित पात्रता की शर्तों को पूरा नहीं करता है, तो उसकी उम्मीदवारी को परिणाम घोषित होने के बाद भी आयोग द्वारा खारिज कर दिया जाएगा." साथ ही आयोग ने यह भी बताया कि योग्य और अयोग्य उम्मीदवारों के मार्क्स जल्द ही आधिकारिक वेबसाइट पर जारी कर दिए जाएंगे.

बता दें कि राजस्थान प्रशासनिक सेवा परीक्षा कुल 988 रिक्तियों को भरने के लिए यह भर्ती अभियान चलाया गया है, जिनमें से 363 रिक्तियां राज्य सेवाओं के लिए और 625 अधीनस्थ सेवाओं के लिए हैं. उम्मीदवारों को आरएएस प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और उसके बाद व्यक्तित्व परीक्षण/वाइवा-वॉयस के आधार पर भर्ती के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा.

