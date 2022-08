Rajasthan Police Constable Result 2022 Out: इस Direct Link से चेक करें राजस्थान पुलिस कॉन्स्टेबल रिजल्ट

Rajasthan Police Constable Result 2022 Declared: राजस्थान पुलिस निदेशालय ने राजस्थान पुलिस कॉन्स्टेबल रिजल्ट 2022 जारी कर दिया है. जो उम्मीदवार 13 से 16 मई 2022 तक और 2 जुलाई 2022 को हुई राजस्थान पुलिस कॉन्स्टेबल भर्ती परीक्षा में उपस्थित हुए थें, वे अब राजस्थान पुलिस निदेशालय की आधिकारिक वेबसाइट police.rajasthan.gov.in या recruitment2.rajasthan.gov.in पर जाकर अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं. निदेशालय ने जिला व बटालियन अनुसार रिजल्ट का डायरेक्ट लिंक एक्टिव कर दिया है.

How to Check Rajasthan Police Constable Result 2022: ऐसे चेक करें रिजल्ट

स्‍टेप 1: सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट police.rajasthan.gov.in पर जाएं.

स्‍टेप 2: होमपेज पर 'Redirect to Rajasthan Police Recruitment Result 2021' लिंक पर क्लिक करें.

स्‍टेप 3: यहां जिला व बटालियन वाइज राजस्थान पुलिस कॉन्स्टेबल रिजल्ट का डायरेक्ट लिंक मिलेगा, इस लिंक पर क्लिक करें.

स्टेप 4: स्क्रीन पर योग्य उम्मीदवारों के रोल नंबर की पीडीएफ खुल जाएगी.

स्‍टेप 4: इसे चेक और डाउनलोड करें.

स्‍टेप 5: आगे के लिए रिजल्‍ट का एक प्रिंटआउट लेकर अपने पास रखें.

Rajasthan Police Constable Result 2022 Direct Link

इन इन जिलों व बटालियन का जारी हुआ राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2021 रिजल्ट

राजस्थान होमगार्ड

जिला - बांसवाड़ा

जिला डूंगरपुर

जिला प्रतापगढ़

जीआरपी जोधपुर

सीआईडी ​​(सीबी) जयपुर

एमबीसी बांसवाड़ा

एमबीसी खेरवाड़ा

महाराणा प्रताप बटालियन आरएसी प्रतापगढ़

14 वीं बटालियन आरएसी पहाड़ी भरतपुर

5वीं बटालियन आरएसी जयपुर

चौथी बटालियन आरएसी जयपुर

हादी रानी महिला बटालियन आरएसी अजमेर

तीसरी बटालियन आरएसी बीकानेर

9वीं बटालियन आरएसी टोंक

द्वितीय बटालियन आरएसी कोटा

7वीं बटालियन आरएसी भरतपुर

10 वीं बटालियन आरएसी बीकानेर

12 वीं बटालियन आरएसी दिल्ली

सीआईडी ​​(आईबी)

जिला बीकानेर

बता दें कि राजस्थान कॉन्स्टेबल भर्ती अभियान के माध्यम से कुल 4388 रिक्त पदों को भरा जाएगा. जो उम्‍मीदवार लिखित भर्ती परीक्षा में पास हुए हैं, उन्हें फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट (PET) या फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट (PST) के लिए बुलाया जाएगा.