PSEB 10th Term 1 Result 2022: जल्द जारी हो सकता है पंजाब बोर्ड 10वीं का टर्म 1 रिजल्ट, ये है अपडेट

Punjab Board PSEB 10th Term 1 Result 2022 Date: 12वीं बोर्ड टर्म 1 रिजल्ट जारी करने के बाद, पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड (PSEB) जल्द ही कक्षा 10वीं टर्म 1 के नतीजे (PSEB 10th Result 2022 Term 1) जारी करने वाला है. रिजल्ट जारी होने के बाद, छात्र पंजाब बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट pseb.ac.in पर जाकर अपना स्कोर चेक कर सकेंगे.

पंजाब कक्षा 10वीं टर्म 1 बोर्ड परीक्षा दिसंबर 13 दिसंबर से 18 दिसंबर 2021 तक आयोजित की गई थी. टर्म 1 की परीक्षा में उपस्थित हुए छात्रों को अब अपने परिणामों का बेसब्री से इंतजार है. पीएसईबी कक्षा 5वीं और 12वीं टर्म 1 परीक्षा के नतीजे जारी कर चुका है, अब 10वीं टर्म 1 के नतीजे जारी किए जाएंगे.

How to Check PSEB 10th Term 1 Result 2022: यहां देखें तरीका

स्टेप 1: सबसे पहले पंजाब बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट pseb.ac.in पर जाएं.

स्टेप 2: होम पेज पर, 'PSEB 10th Results 2022 for Term 1' लिंक (रिजल्ट जारी होने के बाद) एक्टिव हो जाएगा.

स्टेप 3: रिजल्ट लिंक पर क्लिक करने के बाद, लॉग इन क्रेडेंशियल्स दर्ज करें.

स्टेप 4: पंजाब बोर्ड 10वीं टर्म 1 रिजल्ट स्क्रीन पर खुल जाएगा.

स्टेप 5: रिजल्ट चेक करें और आगे के लिए डाउनलोड करके प्रिंटआउट लेकर अपने पास रख लें.

PSEB 10th Term 1 Result 2022 Date: कब जारी हो सकते हैं 10वीं के नतीजे?

पंजाब बोर्ड ने अभी तक रिजल्ट जारी करने की तारीख और समय की आधिकारिक घोषणा नहीं की है. उम्मीद की जा रही है कि बोर्ड (Punjab School Education Board) मई के आखिरी सप्ताह या जून 2022 के पहले सप्ताह में 10वीं टर्म 1 के नतीजे घोषित कर सकता है. छात्रों को ताजा जानकारी के लिए बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर नजर बनाए रखने की सलाह दी जाती है.

बता दें कि पंजाब बोर्ड 10वीं टर्म 2 की परीक्षाएं 29 अप्रैल 2022 से शुरू हो चुकी हैं और 19 मई तक आयोजित की जाएंगी. वहीं 12वीं टर्म 2 की परीक्षाएं 22 अप्रैल से 23 मई 2022 तक आयोजित की जा रही हैं.