NEET MDS 2025 Result: डेंटल सर्जरी मास्टर्स में एडमिशन के लिए नीट का रिजल्ट जारी, यहां देखें अपनी रैंक और कट-ऑफ

NEET MDS 2025 Result Declared: डेंटल सर्जरी मास्टर्स कोर्स में एडमिशन के लिए नीट एमडीएस 2025 एंट्रेंस एग्जाम का रिजल्ट जारी कर दिया गया है. नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंसेज (NBEMS) ने उम्मीद से पहले 15 मई को परिणाम घोषित किया. जो उम्मीदवार 19 अप्रैल को आयोजित मास्टर ऑफ डेंटल सर्जरी एंट्रेंस एग्जाम में शामिल हुए थे, वे अब आधिकारिक वेबसाइट natboard.edu.in पर जाकर NEET MDS Rank List चेक कर सकते हैं. लिस्ट चेक करने के लिए रोल नंबर और एप्लीकेशन आईडी की जरूरत होगी.

इस साल, 19 अप्रैल को आयोजित NEET MDS परीक्षा के लिए कुल 30,435 उम्मीदवारों ने पंजीकरण कराया था. परिणाम में प्रत्येक उम्मीदवार के अधिकतम 960 में से अंक और उनकी संबंधित रैंक शामिल है. परिणामों की घोषणा के साथ-साथ, NBEMS ने कैटेगरी वाइज कट-ऑफ मार्क्स भी जारी किए हैं.

How to Check NEET MDS 2025 Result: यहां देखें तरीका

स्टेप 1: सबसे पहले NBEMS की वेबसाइट natboard.edu.in पर जाएं.

स्टेप 2: होमपेज पर पब्लिक नोटस में, Result of NEET-MDS 2025 Declared' लिंक पर क्लिक करें.

स्टेप 3: एक पीडीएफ खुलेगी, इसमें दिए गए 'Click here to view the result of NEET-MDS 2025' लिंक पर क्लिक करें.

स्टेप 4: नए पेज पर उम्मीदवारों के रोल नंबर, आईडी, स्कोर और रैंक मिल जाएगी, इसे चेक करें.

स्टेप 5: आगे के लिए लिस्ट डाउनलोड करें और प्रिंटआउट लेकर रख लें.

नीट एमडीएस रिजल्ट 2025 PDF

NEET MDS 2025 Cut Off: कैटेगरी वाइज कट-ऑफ

सामान्य/EWS: 50वां पर्सेंटाइल (261/960 का स्कोर)

सामान्य PwBD: 45वां पर्सेंटाइल (244/960 का स्कोर)

इन समूहों में OBC/SC/ST + PwBD: 40वां पर्सेंटाइल (227/960 का स्कोर)

अगर आपका स्कोर आपकी कैटेगरी के लिए आवश्यक पर्सेंटाइल से मिलता है या उससे अधिक है, तो आप NEET MDS काउंसलिंग प्रक्रिया के लिए क्वालीफाई हैं, जिसे मेडिकल काउंसलिंग कमेटी (MCC) द्वारा आयोजित किया जाएगा.

योग्य उम्मीदवारों के लिए आगे क्या है?

NEET MDS काउंसलिंग शेड्यूल जल्द ही आने की उम्मीद है. केवल वे उम्मीदवार पात्र होंगे जिन्होंने 30 जून तक अपनी इंटर्नशिप पूरी कर ली है. अधिक जानकारी के लिए बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर नजर बनाए रखें.